Carolina Pampita Ardohain fue una visita de lujo en +CARAS que se transmite por CARAS TV y Net TV, en esta edición de jueves. Allí, Héctor Maugeri logró un ambiente de complicidad y pudieron repasar diferentes momentos de la vida de la prestigiosa bailarina.

La sonrisa de Pampita es tan contagiosa y más si se habla de ser madre. Ella ama el proceso de gestar, transitarlo. Seguiría teniendo hijos, pero por el momento su compañero de vida parece "haber cerrado la fábrica" y su deseo por el momento se haría esperar.

De igual manera, ella posee una habitada casa y los ruidos nunca faltarán. Su hija más reciente es con Roberto García Moritán, actual pareja, con quien tienen a Ana, la princesa de la casa y que llegó a su vida para iluminarlos y seguir dejando alegría por cada rincón de su hogar.

En este sentido, la modelo comentó que realizó un tratamiento de fertilidad para traer al mundo a su hija más chica. El mismo tuvo una alta efectividad y a la primera funcionó, por lo tanto, no hubo que hacer más intentos para poder ser madre nuevamente.

Pampita y Anita García Moritán.

Para lograr el proceso de fertilidad asistida debió sacar óvulos. "Yo tengo muchos óvulos guardados así que podría ser mamá. Tengo como 90, me saqué muchísimo", reconoció en referencia al temor de que no pudiera quedar rápidamente y a modo de prevención para continuar con su anhelo de nuevamente ser mamá, el cual fue cumplido.

"Tenía miedo de no quedar. Antes de hacer el tratamiento de fertilidad preferí guardar y estar tranquila", soltó en consonancia con lo mencionado anteriormente de prevenir y mantener una cantidad de óvulos importantes. De esta manera, se aseguraba seguir intentando para concretar su búsqueda.

Pampita y el deseo de querer seguir siendo madre

La reconocida bailarina no escapó a la pregunta de si continuaría gestando o si mantiene el deseo de ser mamá nuevamente. Frente a esto dejó en claro que ama el proceso de estar embarazada, pero que por el momento no podrá ser debido a que Roberto García Moritán no está en esa sintonía.

"Es un estado que me fascina, me encantaría volver a quedar embarazada. Pero no va a pasar porque Rober no quiere más, cerró la fábrica. Si es por mi sí", expresó, entre risas, acerca de sus ganas de seguir siendo mamá y la postura de su esposo que, por ahora, no comparte.

Pampita, Roberto y Ana García Moritán.

Y posteriormente Pampita agregó: "Tiene que ser algo consensuado de madre y padre. Un hijo tiene que ser deseado, fruto de un gran amor. Los dos tenemos nuestros puntos: a mí me encanta, seguiría teniendo. Pero somos un montón en casa, es lo que me dice él".

Por último, destacó que tanto ella como Moritán son padres que siempre están presentes y van a todas las actividades que ellos tienen. "Vamos a todos los partidos de fútbol de todos, a los actos, reuniones de padres. Tenemos nuestra agenda, que los dos somos muy exitosos en lo que hacemos, y estamos atentos", concluyó en +CARAS.

BL