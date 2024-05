Carolina Pampita Ardohain fue la invitada de lujo en el programa de Héctor Maugeri, +Caras, transmitido por Caras TV y Net TV. Durante su visita, la reconocida modelo se abrió para rememorar su infancia y repasar los inicios de su carrera en el medio.

Lejos de los lujos y las costumbres de la capital, Pampita nació el 17 de enero de 1978 en General Acha, provincia de La Pampa. Parte de su infancia transcurrió en el pequeño pueblo de Doblas, a unos 80 kilómetros de su ciudad natal. Hija de madre brasileña y padre pampeano, Carolina Ardohain se crió entre la naturaleza de las grandes extensiones de campo y una vida simple. A pesar de su gran prestigio y fama actual, sus raíces y recuerdos de infancia siguen siendo una parte fundamental de su identidad.

El salto a la fama de Pampita

Héctor Maugeri comenzó la entrevista preguntándole: “¿En qué momento sentís que te convertís en empresaria y responsable del nombre Pampita?”. Pampita recordó sus inicios: “En el comienzo de mi carrera sentí que lo había logrado porque todo fue tan rápido y explosivo. Me volví famosa de un día para otro. La gente me quiso y fue algo mágico”.

Carolina "Pampita" Ardohain y Héctor Maugeri en los estudios de +CARAS

Profundizando sobre su salto a la fama, Maugeri preguntó: “¿Por qué crees que fue tan rápido?”. Carolina explicó: “La combinación de hacer televisión y estar en un formato tan canchero como 'El Rayo' permitía que me vieran como inaccesible en la pasarela, pero después me veían en el día a día charlando, entrevistando, haciendo notas. Fue como traspasar lo inalcanzable y mostrarme como la chica del interior, como una vecina”. Y continuó: “Para mí, era un sueño estar en la tele, en las revistas, en los grandes desfiles que había visto tantos años desde mi casa. Me apasioné mucho”.

Recuerdos de la infancia

Cuando Maugeri le preguntó si había planificado o soñado con su actual fama, Pampita compartió: “De chica no me imaginé que este iba a ser el destino, no estaba en mis sueños trabajar en la televisión. Pero sí me llamaba mucho la atención, consumía mucha tele, me encantaba todo”.

El conductor también indagó sobre sus juegos y actividades favoritas durante la infancia. Pampita recordó con nostalgia: “No teníamos juguetes, éramos de un lugar muy austero. Disfrutábamos de la naturaleza, de jugar con mis primos y los amigos del barrio”.

Por último, detalló: “Jugaba mucho en la calle, en la tierra. Jugabamos a la mancha, a las escondidas, a todos los juegos que había de chicos que hoy un poco se van perdiendo. Nos divertíamos con poco”.

MDP