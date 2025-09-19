En una nueva emisión de +CARAS (CARAS TV), Héctor Maugeri recibió a José Luis “el Puma” Rodríguez, el legendario cantante y actor venezolano que con sus canciones románticas conquistó al público argentino. A sus 82 años, el artista sigue más vigente que nunca y se prepara para presentarse el próximo 22 de septiembre en el Movistar Arena junto a Los Palmeras.

José Luis “el Puma” Rodríguez contó por qué lo llaman “el Puma”

Durante la charla, El Puma sorprendió al contar el verdadero origen de su apodo y la conexión inesperada con Sandro, ícono absoluto de la música popular argentina. “¿Por qué me dicen El Puma? Fácil: fue por una novela donde interpreté a Omar Contreras. Ese personaje fue inspirado en la canción de Sandro Mi amigo el Puma. La escritora Delia Fiallo tomó esa canción para crear el personaje”, relató.

Asimismo, el cantante agregó: “Para mí, Sandro era el verdadero Puma. Creo que él se cantó a sí mismo en esa canción, pero tuvo que hacerlo en tercera persona”.

Puma Rodríguez en +CARAS.

Rodríguez recordó además cómo fue aquel papel en la telenovela venezolana Una muchacha llamada Milagros (1974), donde encarnó a un médico marcado por la tragedia: “Resultó muy bien. Es un médico que tiene una decepción en la ciudad, se le muere un paciente, se interna en una hacienda, la protagonista va allá”, comentó.

Acto seguido, agregó: “El tipo pues se puso medio salvaje, se dejó crecer el cabello, mató un puma, puso la cabeza en la sala y se colgó un colmillo en el cuello. Entonces, la protagonista llega y va a dar a luz, y él está entre la espalda y la pared, que si la asiste o no la asiste”.

Puma Rodríguez y Héctor Maugeri.

Ese personaje televisivo, que marcó su carrera, le dio el nombre artístico con el que recorrió el mundo entero en más de cinco mil shows y éxitos inolvidables como De punta a punta, Pavo real, Dueño de nada, Agárrense de las manos o Voy a perder la cabeza por tu amor.

En +CARAS con Héctor Maugeri, El Puma Rodríguez reveló la historia detrás de su apodo y sorprendió al contar la conexión con Sandro a través de la música.

