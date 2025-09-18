La China Suárez está viviendo su vida de lujo en Turquía junto con Mauro Icardi. Entre mansiones, palcos en partidos y mucho tiempo juntos, la pareja no duda en mostrar las mejores postales de su historia de amor que va creciendo cada día. Sin embargo, muchos usuarios comenzaron a demostrar su opinión contraria sobre el romance que tienen, y no dudan en dejar duros comentarios. Es así como, en un baile de TikTok, Eugenia Suárez fue target de supuestos rumores de crisis.

China Suárez, Mauro Icardi

¿En crisis? La reacción de Mauro Icardi a un baile sensual de la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi son de las parejas más observadas por los usuarios de las redes sociales, debido a su participación en diversos escándalos. Sin embargo, y a pesar de que los medios de comunicación argentinos están atentos a ellos, decidieron hacer su vida en Turquía, donde el futbolista sigue con su carrera en el Galatasaray y la actriz comienza a hacer su nombre entre diversos trabajos. A pesar de eso, no dudan en compartir los mejores momentos que viven juntos.

La realidad es que, siempre que pueden, comparten las mejores postales y videos en sus cuentas de Instagram o TikTok, demostrando el amor que se tienen. Esto fue punto de críticas de muchos usuarios, que no dudan en demostrarlo en los comentarios con duros dichos contra ellos. Sin embargo, en las últimas horas, los internautas habrían notado una reacción del futbolista que habría delatado rumores de crisis. Todos surgió por un baile sensual de su novia y que él habría actuado diferente a lo que se esperaba.

En TikTok, la China Suárez se unió a un challenge con la canción "Bad Bad Remix" de Ryan Castro. Sin embargo, antes de empezar, llegó Icardi y ella le sonrió. Sin dudarlo, comenzó a bailarle, como si fuera una invitación a unirse. Lejos de lo que se esperaba, los usuarios destacaron que él pasó por al lado y se sentó en el sillón a observarla. "Mauro diciendo hasta donde llegue con querer darle celos a Wanda", "La cara de Mauro y de todos nosotros", "Ni la colita de pollo le quiere tocar. Palmadita en la pierna", "Mejor me tiró encima porque no va a abrazarme ni agarrarme de la cadera" fueron algunos de los comentarios que se leían del video.

La China Suárez y Mauro Icardi mantuvieron el silencio al respecto, y siguieron mostrando su amor por las redes sociales. Muchos de sus seguidores aseguraron de que se trataba del "ejército de trolls" de Wanda Nara, quien está bajo denuncia de los abogados de la actriz por sus duros comentarios sobre la pareja. A pesar de esto, ellos no dudan en seguir subiendo contenido juntos, y demostrando que su vida en Turquía es todo lo que soñaron y dijeron en sus diversos posteos.

A.E