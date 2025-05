Cami Homs es una de las influencers más importantes de la Argentina y que mejor sabe marcar las tendencias de la temporada. A través de sesiones de fotos, importantes eventos y sus apariciones en la televisión, muestra los looks ideales para cada ocasión y cómo lucirlos de la mejor manera. Durante sus últimos días, vivió divertidos momentos en la playa y partidos de fútbol en Río de Janeiro, para mostrar su apoyo a su novio, José Sosa. En su cuenta de Instagram, compartió sus outfits.

Cami Homs en Brasil

Los looks de Cami Homs en Brasil

Cami Homs viajó junto a su pareja, José Sosa, y al plantel de Estudiantes a Río de Janeiro, en Brasil. El equipo se enfrentó a Botafogo en uno de los partidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se disputó en el estadio Nilton Santos, y fue derrotado por 3-2. Para la ocasión, la modelo decidió lucir un estilo rockero que iba a la perfección con la camiseta en apoyo de su novio. Ella vistió campera de cuero negra y borcegos con detalles metálicos, que enamoraron a los amantes fashionistas.

Cami Homs en Brasil

Sin embargo, no todo el viaje se basó en ver fútbol. Homs pudo disfrutar de las paradisíacas playas, donde tomó sol y se metió en las aguas cristalinas. Allí decidió mostrar las microbikinis en tendencia para la próxima temporada de verano en la Argentina. Se trata de un diseño minimalista con copa triangular. Con modelos en tres colores diferentes, marrón, verde y celeste, el mismo combinó con bordes en blanco y amarillo, lo cual destacó el bronceado.

Cami Homs en Brasil

Cami Homs en Brasil

Cami Homs en Brasil

Por último, y ya entrada la noche, Camila vivió una romántica y canchera caminata por la avenida costera de Río de Janeiro. Para la salida, eligió un conjunto de minifalda de cuero con tachas y top de denim deshilachado. De esta manera, y aprovechando las altas temperaturas, cerró el look con borcegos urbanos con toques rockeros, y una minibag con tira en metal. La modelo compartió en sus historias de Instagram que su viaje aún no había finalizado, y adelantó que mostrará más looks imperdibles.

Cami Homs en Brasil

Sus seguidores y los amantes de la moda no tardaron en elogiar a Cami Homs en sus posteos, en donde dejó en claro cuáles serán las tendencias de la próxima temporada. La joven realizó este viaje a Brasil para mostrarle apoyo a su pareja, pero supo aprovecharlo para mostrar sus looks favoritos y sus conocimientos fashionistas. Sin embargo, la diversión aún no termina y, como en todos los eventos en los que participa, seguirá compartiendo las mejores imágenes a los usuarios en redes sociales.

A.E