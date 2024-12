Quién es Luis Cavana, el novio empresario de Romina Gaetani

En la última emisión de +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri, Romina Gaetani compartió detalles íntimos de su vida personal y profesional. Durante la conversación, la actriz y cantante habló abiertamente sobre su nuevo amor, el empresario Luis Cavanagh.

“Siempre estuve de novia, soy muy noviera. Luis Cavanagh es empresario, lo amo, estoy muy enamorada. Es muy parecido a mí, por eso juntos somos dinamita”, confesó Romina con entusiasmo. Además, destacó cómo ambos han logrado compaginar sus vidas: “Es distinto, lo encuentro muy parecido a mí en muchas cosas, me contiene. Estamos mitad en su casa, mitad en mi casa”.

Maugeri también indagó sobre los retos que implica compartir la vida con una actriz. La cantante relató un episodio que vivió con su pareja: “Cuando Luis vino a ver la comedia Mamá, que mi marido es Marcelo de Bellis, en un momento nos dimos un beso en escena. Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: ‘Percibí que se puso tenso en la platea’. Después, él me preguntó cómo es eso de los besos. Con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que es todo para la cámara. Soy buena actuando”.

El Juego de las Máscaras con Romina Gaetani

En un segmento especial de la entrevista, Maugeri invitó a Romina a participar en el “Juego de las Máscaras”, un ping-pong de preguntas y respuestas. Cuando le preguntó si era buena besadora, la actriz respondió: “Lo tendría que decir la otra persona. Creo que sí, porque no invado el terreno del otro. No tengo pudor con el cuerpo, por lo tanto en el escenario o frente a la cámara trabajo con la energía del momento”.

Maugeri también quiso saber si los besos en escena incluyen lengua. “No, no, no. La lengua no se pone, no se pasa. Quizás, a veces, por impulso, se puede llegar a ver de costado”, aclaró contundente.

En sintonía, cuando se le preguntó si algún colega se había puesto “hot” durante una escena, Gaetani admitió que había tenido experiencias incómodas y que el actor implicado había sido Juan Darthés, quien en 2024 fue condenado por abuso sexual tras la denuncia de Thelma Fardín. “Si se puso hot, es porque ya faltó el respeto, y sí tuve actores que me faltaron el respeto”, expresó, y describió ese momento como una situación que la hizo sentir vulnerable: “Llegué a mi casa y me puse a llorar. Fue una especie de abuso. En ese momento, por no parar la grabación, no lo hablé antes”.

Además comentó que años más tarde, cuando estuvo lista, decidió confrontarlo directamente. “Lo pude hablar con él y le dije: ‘Che, ¿te acordás de tal situación? Bueno, no da’”, recordó la actriz.

Por último, Maugeri cerró la entrevista con preguntas más rápidas y reveladoras. Ante la consulta sobre su zona más sensible, Romina respondió: “El cerebro es mi zona más sensible”. Cuando le preguntaron cómo apaga su fuego interno, dijo: “Bailando”. Y, consultada acerca de si siente atracción por otras mujeres, Gaetani comentó con total sinceridad: “Sí, mil veces. Me las he chapado. Hay muchas mujeres que me atraen. Creo que me faltó un golpe de horno para ser lesbiana”.