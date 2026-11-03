Realeza y Secretos, programa completo: 3 de noviembre del 2026

Durante la emisión del martes 3 de noviembre, Realeza y Secretos presentó un informe detallado sobre la crisis de sucesión del trono japonés. El programa de Caras TV explicó cuáles son los desafíos que enfrenta familia imperial para garantizar la continuidad de la institución y su tradición.

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Además, el programa de Caras TV dedicado a la monarquía mostró el imponente Palacio Potala, una de las construcciones emblemáticas de China, ubicada en la Colina Roja sobre el Valle Lhasa en Tibet. Realeza y Secretos repasó la historia, su importancia y algunas curiosidades.

Realeza y Secretos se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Caras TV con contenidos dedicados a las casas reales, sus protagonistas, sus tradiciones y algunos hechos vinculados a la corona que siguen impactando al mundo.