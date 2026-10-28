Realeza y Secretos, programa completo: 28 de octubre del 2026

Este miércoles, el ciclo Realeza y Secretos, de Caras TV, puso en foco en la princesa Amalia, la hija de la reina Máxima y Guillermo Alejandro de Países Bajos. El programa recorrió distintas etapas de la heredera del trono desde sus años de infancia hasta la realeza, sus actividades, romances, su relación con el Rey Felipe VI de España, entre otros hitos de su vida.

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Realeza y Secretos, también repasó uno de los acontecimientos que dieron inicio a la Primera Guerra Mundial y recordó uno de los asesinatos que conmocionó a la monarquía y al resto del mundo.

Realeza y Secretos se transmite de lunes a viernes por la pantalla de Caras TV. El programa puede verse cada tarde de lunes a viernes a partir de las 17 horas hasta las 18. El ciclo propone una investigación detallada con datos sobre la corona que permite conocer a las familias detrás del trono.