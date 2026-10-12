Eugenia De Martino y Diego Schwartzman anunciaron que van a ser padres: "Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos"

Eugenia De Martino y Diego Schwartzman atraviesan una nueva etapa en su historia de amor. Después de celebrar su casamiento en octubre de 2025, la pareja anunció que esperan a su primer hijo juntos, una noticia que compartieron con sus seguidores a través de las redes sociales. Fue la modelo quien hizo pública la noticia con una emotiva carta dedicada al extenista. En su publicación, expresó la felicidad que siente por formar una familia con él y dejó ver la emoción que los acompaña ante la llegada de su bebé.

Eugenia De Martino y Diego Schwartzman anunciaron que van a ser papás

Eugenia De Martino anunció que espera una nena con el Peque Schwartzman

“¡Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos!”, escribió Eugenia De Martino al anunciar que ella y Diego Schwartzman van a ser padres. La modelo acompañó la noticia con una serie de fotografías familiares que guardan un significado especial para la pareja y que eligió compartir junto a sus seguidores en este momento tan importante de sus vidas.

“Todavía no podemos creer que este momento tan importante de nuestra vida haya quedado guardado así, con nuestra familia completa, los cinco juntitos. Algo tan nuestro que vamos a llevar toda la vida con nosotros”, expresó, en el álbum en donde se puede ver a su mascota Bob, quien falleció hace algunas semanas.

La dedicatoria de Eugenia De Martino a Peque Schwartzman

En su publicación, Eugenia de Martino también le dedicó unas palabras a Diego Schwartzman y expresó cuánto deseaba formar una familia con él: “¡De todas las cosas que imaginé para mi vida, formar una familia con vos siempre fue mi sueño!”, escribió, antes de compartir la felicidad que siente al imaginarlo en su nuevo rol como papá.

Eugenia De Martino y Diego Schwartzman esperan a una niña

“Verte convertirte en papá e imaginarme todo lo que nos espera me hace demasiado feliz”, agregó la modelo, quien también destacó el amor que siente por el extenista y la tranquilidad de saber que su hija lo tendrá como padre: “No te imaginás cuánto te amo y lo hermoso que es saber que nuestra bebita va a tenerte como papá porque no tengo dudas de que vas a ser el mejor del mundo”.

La historia de amor de Eugenia de Martino y el Peque Schwartzman

La historia entre Eugenia de Martino y Diego Schwartzman comenzó en 2019, cuando se conocieron a través del diseñador Ricky Sarkany durante una campaña publicitaria. Después de compartir algunas salidas en grupo, el vínculo avanzó y ambos comenzaron una relación. Con el tiempo, la modelo acompañó al tenista durante distintas etapas de su carrera y también estuvo presente en sus viajes por el circuito internacional.

Eugenia De Martino y Diego Schwartzman finalmente formaran la familia que siempre soñaron

A comienzos de 2020, la pareja decidió convivir durante el período de aislamiento obligatorio. Mientras el joven continuaba con su carrera deportiva, la modelo siguió adelante con sus proyectos como modelo y creadora de contenido, acompañándolo en diferentes torneos. La relación se consolidó con los años y tuvo uno de sus momentos más importantes en 2024, cuando el extenista le propuso matrimonio en París, frente a la Torre Eiffel. En octubre de 2025, Eugenia De Martino y Diego Schwartzman celebraron su casamiento con una fiesta en Buenos Aires, rodeados de sus seres queridos. Ahora, la pareja se prepara para la llegada de su hija y comienza a escribir un nuevo capítulo de su historia familiar.