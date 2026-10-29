Realeza y Secretos, programa completo: 29 de octubre del 2026

Este jueves, Realeza y Secretos, el ciclo de Caras TV dedicado al mundo de las monarquías, presentó un recorrido por la vida de la reina Letizia de España y abordó algunos aspectos más comentados de su historia personal. Durante el programa trataron temas vinculados a sus parejas, sus rumores de romance, la verdad de su nombre, los acuerdos con la Corona y las presuntas adicciones.

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También, en Realeza y Secretos mostraron detalles de la formación militar de la Princesa Leonor y se repasaron aspectos destacados de su preparación a cara a las responsabilidades futuras como heredera del trono de España.

El programa de Caras TV ofrece todas las tardes una propuesta centrada en las historias, los protagonistas y los acontecimientos del universo de la realeza. Realeza y Secretos se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Caras TV.