Realeza y Secretos, programa completo: 30 de octubre del 2026

Durante la reciente emisión de Realeza y Secretos por Caras TV, el programa realizó un recorrido por los amores del rey Juan Carlos I, explorando de manera minuciosa la vida privada del padre del rey Felipe VI, desde su matrimonio con la Reina Sofía hasta las escandalosas historias con sus amantes.

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Además, el programa de Caras TV presentó un informe sobre las especulaciones y teorías que han rodeado la muerte de la princesa Diana de Gales, un tema que sigue despertando interés y debate en todo el mundo.

Realeza y Secretos se transmite de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Caras TV, consolidándose como el espacio idóneo para descubrir las verdades ocultas de los altos mandos de la Corona, conocer los palacios y también, los protocolos de la monarquía, entre otros temas.