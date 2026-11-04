Realeza y Secretos, programa completo: 4 de noviembre del 2026

El programa del miércoles de Realeza y Secretos estuvo dedicado al amor y recorrió las historias y algunos datos desconocidos de dos parejas que forman parte de la monarquía europea. El ciclo de Caras TV abordó los romances, los desafíos y el presente de estos protagonistas en un emisión imperdible.

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Realeza y Secretos mostró la relación del rey Carlos III y la reina Camila, cuyo vínculo estuvo marcado por un comienzo polémico, años de controversias y una relación que alcanzó un presente feliz. Además, el ciclo de Caras TV repasó la historia de amor de la reina Máxima y el rey Guillermo de los Países Bajos.

Realeza y Secretos es el programa especialista en monarquía, durante cada emisión va desenmascarando la verdad detrás de las casas reales del mundo y sus protagonistas. El ciclo se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas por Caras TV.