Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 4 de noviembre del 2026

En una nueva edición de Red Carpet, el programa de Caras TV conducido por Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, se realizó un repaso por las principales noticias del mundo del espectáculo y en el día de su cumpleaños, el ciclo homenajeó a Dolph Lundgren, el reconocido actor sueco que interpretó Iván Drago en la película Rocky IV.

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El programa de Caras TV, también recorrió la historia de uno de los emblemáticos anillos de Tiffany y presentó detalles de la agenda de la reina Máxima de Países Bajos, entre otros temas de interés.

Red Carpet se emite de lunes a viernes a partir de las 13 horas por Caras TV, con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso. El ciclo reúne información sobre espectáculos, celebridades, moda, tendencias y entretenimiento.