jueves 29 de octubre del 2026
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CARAS TV Hoy 15:14

Red Carapet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 29 de octubre del 2026

El ciclo de Caras TV mostró todos los detalles del cumpleaños de Mirko, el hijo de Marley. Además, repasó la vida de la Coca Sarli y destapó verdades desconocidas.

Red Carpet
Red Carpet | Caras TV

El 29 de octubre, Red Carpet, el programa conducido por Adriana Salgueiro y Andrea Bisso por Caras TV, presentó todos los detalles del cumpleaños número 9 de Mirko, el hijo de Marley. Durante la emisión, las conductoras repasaron los momentos más destacados de la celebración con imágenes de la jornada, permitiendo conocer cómo fue el festejo, cuáles fueron los detalles especiales y el increíble regalo que el conductor le hizo a su pequeño. 

Mirá el programa completo de Red Carpet

Por otro lado, el ciclo de Caras TV analizó a fondo la nueva colección Schiaparelli 2027. Además, la dupla de Red Carpet dedicó un espacio especial para homenajear a la icónica Coca Sarli, una de las figuras más relevantes del espectáculo argentino. El programa  recorrió distintos aspectos de su vida privada y profesional.

Red Carpet se emite de lunes a viernes, a partir de las 13 horas por Caras TV. Con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, el ciclo ofrece diariamente información de celebridades y toda la actualidad del mundo del entretenimiento. Asimismo, propone una critica filosa a las colecciones de moda.

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