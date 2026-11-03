Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 3 de noviembre del 2026

Durante la emisión del martes de Red Carpet, el ciclo de Caras TV conducido por Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, presentó a los espectadores todas las imágenes y datos del cumpleaños de Marcela Tinayre, la Reina Sofía de España y Benja, el hijo de Enzo Fernández y Valu Cervantes. Además, el ciclo contó con una invitada especial, Cecilia Ribecco, especialista en negocios e inteligencia artificial, quien respondió todas las consultas sobre el uso de las nuevas tecnologías en los emprendimientos.

Mirá el programa completo de Red Carpet

Además, el ciclo de Caras TV dedicó un espacio especial para homenajear a Rachel Weisz, la reconocida actriz que conquistó al público con su trabajo en la película La Momia. Por otro lado, Adriana Salgueiro y Andrea Bisso analizaron la colección primavera-verano 2027 de Fendi en Milán Fashion Week.

Con una agenda que combina actualidad, entretenimiento y las últimas novedades del mundo de la moda, Red Carpet continúa ofreciendo la mejor información del mundo del espectáculo e interés general. Bajo la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, el programa se puede ver de lunes a viernes a partir de las 13 horas en Caras TV.