Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 30 de octubre del 2026

Durante el programa del viernes en Red Carpet por Caras TV, Adriana Salgueiro y Andrea Bisso rindieron homenaje a Juan Carlos Altavista, reconocido actor y humorista que quedó en la memoria del público por su icónico personaje Minguito. Las presentadoras recorrieron su trayectoria y también, su vida con datos que poco conocían.

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Además, con una mirada filosa y atenta a las últimas tendencias, las conductoras analizaron la pasarela de la Semana de la Moda en San Pablo. También, Adriana Salgueiro y Andrea Bisso dedicaron un especial por la noche de Halloween e hicieron un repaso por las brujas más famosas del cine.

Como siempre, Red Carpet completó su emisión con toda la información del mundo de las celebridades, repasando las noticias más relevantes de la farándula. Todo esto lo podrás encontrar de lunes a viernes a partir de las 13 horas por Caras TV de la mano de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso.