"Le bajaba como la musa inspiradora de la nada": La coincidencia de Alberto Olmedo y su hija

Sabrina Olmedo fue la invitada de honor en una nueva emisión de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en Caras TV. En un encuentro íntimo y emotivo, la actriz, guionista y comediante radicada en Miami compartió recuerdos de su infancia, habló de su presente profesional y reveló qué cosas siente que heredó de su padre, el icónico capocómico Alberto Olmedo.

Sabrina Olmedo tiene la magia del humor en su ADN. Hija de Alberto Olmedo y la actriz Tita Russ, nació el 14 de febrero de 1970. A los 20 años comenzó su carrera en el mundo del espectáculo y, aunque siempre fue reconocida por ser hija de una leyenda, logró abrirse camino por mérito propio. Junto a su esposo Felipe Alvarado y su hijo Thiago (16), desde hace más de dos décadas vive en Estados Unidos. Allí, construyó una sólida y exitosa carrera como actriz, guionista y figura del stand up latino.

Sabrina Olmedo y Héctor Maugeri.

Las cosas que conectan a Sabrina Olmedo con su padre

Al inicio de la entrevista, Maugeri le consultó qué cosa la conecta con su padre. “Creo que el placer que nos da cuando la gente se ríe de algo que hacemos. Nunca me propuse ser comediante porque él lo fue, me fui dejando llevar y me di cuenta que me daba muy fácil la comedia”, respondió Sabrina con claridad.

En ese sentido, la hija de "El negro" Olmedo relató que trabajando en tiras de televisión, donde la comedia no era el foco principal, tenía la capacidad de imprimirle gracia a su papel. “Cuando hago novelas en Telemundo, a los directores les preguntaba si podía ponerle un toque de humor sin salir del personaje. Por suerte, siempre me decían que sí. Ahí me daba cuenta que hasta de un drama, podía hacer una comedia. Decía el mismo texto, pero con otra intención y ya hacía reír a la gente”, contó.

Sabrina y Alberto Olmedo en una pausa de las grabaciones de "No toca botón", la popular comedia de los años 80.

Esa chispa espontánea también la relaciona con la forma de ser de su padre. “A él le bajaba como la musa inspiradora de la nada. Estaban hablando de cualquier cosa, y se le disparaba el humor. Te contaba algo y se reían todos en la mesa”, recordó con cariño.

“Con mi papá comparto el placer que nos da que la gente se ría de algo que hacemos”, expresó Sabrina Olmedo en +CARAS.

Otro de los puntos en común que destacó fue la necesidad de tener libertad al momento de crear. “A mí me encanta ser libre también cuando trabajo. A él le daban un guión, pero lo dejaban ser. Obviamente me gusta estudiar guiones y en teatro tenes más libertad, pero ahora me fui directamente al stand up. Me gusta mucho porque es muy libre”, aseguró.

Durante su paso por +CARAS con Héctor Maugeri, Sabrina Olmedo recordó con emoción a su padre, Alberto Olmedo, y dejó en claro que el humor es el lazo más profundo que los une. Radicada en Estados Unidos, hoy brilla con luz propia en el exterior, sin perder el vínculo con sus raíces ni con el legado del capocómico más querido de la Argentina.