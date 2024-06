En la más reciente emisión de +Caras, los estudios de Caras TV se engalanaron con la presencia de una de las figuras más emblemáticas de la música nacional: Sandra Mihanovich. Durante una íntima y profunda entrevista con Héctor Maugeri, conductor del programa, la cantante reveló la historia detrás de la polémica portada con Celeste Carballo que sacudió a la sociedad argentina en 1990.

Sandra Mihanovich, de 67 años, es todo un ícono en Argentina y reconocida en muchas partes del mundo. Con casi 50 años en el mundo de la música, Mihanovich comenzó a cantar desde muy joven. Hija de la reconocida presentadora de televisión Mónica Cahen D'Anvers y de Iván Mihanovich, Sandra ha trascendido las estructuras y tabúes de la sociedad con su música, convirtiéndose en una cantante disruptiva y una referente del colectivo LGBTI.

Durante la entrevista, Héctor Maugeri, mientras repasaban las tapas más emblemáticas de la artista, se detuvo en la de “Mujer contra Mujer”. El conductor contó que aquel disco, que Sandra realizó en 1990 junto a su compañera de aquel momento, Celeste Carballo, sacudió a la sociedad y desafió los prejuicios de la época. “Todo el país estaba empapelado con estas dos mujeres. Hoy no es nada; sin embargo, en ese momento, ver a Celeste Carballo y Sandra Mihanovich rozándose desnudas fue un escándalo nacional”, afirmó Maugeri.

Sandra Mihanovich y Celeste Carballo

Era el segundo álbum del dúo, y las dos mujeres se expusieron sin ataduras, haciendo lo que su corazón les dictaba desde la tapa misma del disco, en un contexto decididamente hostil para el amor entre mujeres. El audaz disco de Sandra Mihanovich y Celeste Carballo se transformó en un símbolo de libertad y orgullo que trascendió su tiempo.

Luego, Mihanovich contó cómo vivió esos momentos y la gran repercusión que tuvo el disco. “La tapa del disco con Celeste Carballo fue un escándalo nacional. La foto la hizo Gabriel Rocca. Fue una locura lo que hicimos”, aseguró Sandra en el living de +Caras.

Sandra Mihanovich y Celeste Carballo

Profundizando en su experiencia, Sandra explicó: “Yo no me di cuenta. Sentía que podía hacer lo que quisiera y no tomé conciencia ni dimensión de lo fuerte de la imagen. Cuando la vi gigante en la calle, dije: ‘¡Qué bestia! ¡Qué hice!’”. Su confesión reveló la espontaneidad y valentía con la que enfrentó aquellos años.

Por último, Héctor Maugeri le preguntó: “¿Qué consecuencias tuvo?”. La respuesta de Sandra fue contundente: “Nos llamó Neustadt a su programa para hablar del tema, pero nunca fuimos. No dimos nota ni juntas ni separadas. No queríamos hablar”. Con estas palabras, Sandra dejó claro que, a pesar del escándalo, ellas eligieron no alimentar la polémica, manteniendo así su privacidad.

