En el cuarto episodio de la nueva temporada de +CARAS, Héctor Maugeri entrevistó a Marcelo Polino, una de las figuras más emblemáticas del periodismo de espectáculos en Argentina. En un tono íntimo y alejado de su habitual personaje televisivo, Polino hizo un repaso por su historia personal, desde sus orígenes en Tres Arroyos hasta su consagración en la televisión, revelando qué hay detrás de la fama y el brillo del medio.

Los sueños de Marcelo Polino

El director de la Revista CARAS recordó una frase que marcó la vida de su invitado. “‘Lo único que me interesaba era ser famoso porque en la televisión está la felicidad’. ¿Seguís pensando lo mismo?”, le consultó.

Con tono firme, respondió: “Error”. Para poner en contexto y explicar el trasfondo de aquella idea, el periodista recordó sus comienzos con una honestidad brutal. “Yo vivía en Tres Arroyos, un pueblo muy cerca del campo, con mucha naturaleza, cosa que yo detesto. Estaba todo el día en casa encerrado mirando televisión”, confesó. “Yo creía que cuando llegara a la televisión iba a ser un hombre feliz. Pero cuando llegué a la televisión, nada más lejano a la felicidad”, completó.

Tras más de tres décadas en la pantalla chica, Polino reconoció que la realidad del medio dista mucho de aquella fantasía de su juventud. “La presión de la televisión es terrible. Vivís con el minuto a minuto, con el rating. En la televisión sos tu último número: si mediste bien, sos fabuloso; si al día siguiente te va mal, ya estás cansando al público. Hay altos y bajos todo el tiempo”.

Asimismo, contó que gracias a la terapia pudo soportar las presiones que impone la industria televisiva. “Tengo 17 años de psicoanálisis en la cabeza. Gracias a la terapia pude sobrevivir y pasarla bien”, expresó.

Además, reconoció que logró forjar una sólida autoestima y que fue el pilar que, según él, le permitió resistir el paso del tiempo en un medio tan exigente. “Yo siempre digo que tengo muy bien colocada la autoestima. Peso 62 kilos y tengo 80 de autoestima. Todas las mañanas, la corona me la pongo yo, no permito que me la ponga ni me la saqué. Eso me ha hecho perdurar”, reflexionó.

Durante la imperdible entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, Marcelo Polino mostró, una vez más, que detrás del personaje ácido y filoso que construyó en televisión se esconde un hombre sensible, resiliente y profundamente consciente de lo que cuesta sostenerse en un mundo que cambia al ritmo de la audiencia.