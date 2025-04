En el cuarto episodio de la nueva temporada de +CARAS, Héctor Maugeri entrevistó a Marcelo Polino, una de las figuras más icónicas del periodismo de espectáculos argentino. Lejos del personaje filoso y ácido que construyó en televisión, Polino se quitó las máscaras y reveló su versión más auténtica: introspectivo, hogareño y con un profundo amor por su rutina.

Durante la charla, el periodista sorprendió al revelar detalles íntimos de su vida cotidiana y algunas excentricidades que lo definen. Una de las confesiones más llamativas fue su aversión al mar y al aire libre, una preferencia que, según contó, ha llegado a condicionar incluso su trabajo.

Marcelo Polino y Héctor Maugeri en +CARAS.

“Yo no salgo al parque, lo miro desde la ventana”, expresó Polino con humor, al referirse al imponente jardín de 200 metros cuadrados que rodea su elegante casa en el barrio porteño de Recoleta. “Cuando llego a mi casa estoy tranquilo. Cuando no hago nada, no hago nada. Me tiro en el sillón a mirar el parque, la tele, leer o escribir”, relató, dejando en claro que su mundo interior es lo que realmente valora.

Marcelo Polino y su renuncia más insólita a un trabajo en dólares

Su incomodidad con la naturaleza va más allá de lo anecdótico. Polino recordó que años atrás decidió abandonar un ciclo televisivo que realizaba desde la playa en Viña del Mar, Chile. “Me banqué dos años, pero al tercero dije: no vengo más. No me aguanto el aire libre, me molesta el ruido del mar, el sol... aunque me pagaban en dólares, no lo hice más”, confesó.

Una situación similar vivió en Mar del Plata, durante la última temporada teatral que protagonizó junto a Fátima Flórez. “En el hotel Provincial me dieron una suite frente al mar y pedí una habitación que diera a la avenida, porque me molesta el ruido del mar”, contó entre risas.

En cuanto a sus vacaciones, su destino favorito es París, donde alquila un pequeño departamento, lleva pocas prendas de abrigo y se dedica a caminar, visitar amigos en Lyon y comprar telas para sus trajes. “Me gusta repetir esos momentos. Es mi rutina”, compartió.

Finalmente, Marcelo Polino dejó una reflexión sobre lo que para él es bienestar personal: “Ahora está de moda querer salir de la zona de confort. Pero bastante complicada tuve la vida como para que ahora que encontré un lugar de confort, lo deje”.