Marcelo Longobardi, una de las figuras más influyentes del periodismo argentino, sorprendió con una confesión impactante durante su entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). En una charla íntima y sin filtros, el periodista abrió las puertas de su historia personal y reveló por qué fue expulsado del colegio a los 15 años.

Marcelo Longobardi y sus días infernales en el colegio

“Fui a un colegio de curas salesianos. Era un lugar jodido, diabólico, complejo. Sufrí mucho bullying”, confesó Longobardi. Según relató, el colegio no sólo era un ambiente hostil, sino que también ejercía una fuerte exclusión al interior de dicha institución, especialmente sobre quienes no destacaban en el fútbol. “Había una dramática preferencia por los que jugaban bien al fútbol. Si lo hacías, eras Gardel. Si no, un idiota. Y yo estaba entre los otros”.

Marcelo Longobardi en +Caras: “Fui a un colegio de curas salesianos: un lugar jodido, diabólico”.

El bullying que padeció por parte de sus compañeros –“por tonterías, como tener orejas grandes”– y la falta de contención lo llevaron a desarrollar una rebeldía, que un día se volvió imposible de ocultar. “Me volví imposible para los curas. Fue de un día para el otro. Hasta el punto de que a mi hermano no lo dejaron entrar al colegio por mis antecedentes”, comparte.

Pero lo que selló su expulsión fue un gesto que, aunque inocente en intención, terminó siendo definitivo: falsificó la firma de su papá en un parte de disciplina. “Quise hacerlo tan bien que la sobreescribí y me pasé de tinta. El cura se dio cuenta, me agarró de la oreja y me depositó a una cuadra del colegio”, recordó entre risas.

El primer trabajo de Marcelo Longobardi

Detrás de la anécdota se esconde una verdad más profunda. “Yo venía dándole tantos disgustos a mi padre, que estaba desempleado, que se me ocurrió de manera piadosa falsificar su firma”, explicó. Pero lejos de derrumbarse, Longobardi lo afrontó con madurez: “Le dije a mi papá que me habían echado y, para evitar una catástrofe, le dije: ‘No te preocupes, hoy me voy a trabajar’”.

Al día siguiente consiguió empleo como cadete en una empresa de importación de plásticos. “Eran unos ingleses llamados Taylor. Dos ingleses que nunca me hablaron y una alemana. Me trataban como a un 'che, pibe', pero ahí aprendí mucha disciplina”, rememoró.

Marcelo Longobardi en +Caras: “A los quince años me echaron del colegio y empecé a trabajar como cadete”.

Aquella experiencia marcó el inicio de una vida construida a fuerza de constancia. “Yo soy hijo del método, no de la inteligencia. No terminé el colegio. Lo que ocurrió con mi carrera fue el resultado de un esfuerzo metodológico, disciplinado, rutinario, muy fuerte”, reconoció.

Hoy, con una trayectoria consagrada en radio, televisión y medios gráficos, premios como el Martín Fierro y el Konex, y hasta una nominación a los Emmy Awards, Marcelo Longobardi demuestra que el camino al éxito no siempre sigue las reglas tradicionales.