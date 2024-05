Valeria Mazza, esposa de Alejandro Gravier, compartió una muy agradable entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, a través de Caras Tv.

La presentadora también tuvo lugar para hablar de su familia. En este caso, de su hija Taína.

La joven de 16 años participó de un reality de música, en el cual cantan niños y adolescentes que buscan de cumplir su sueño de triunfar. "Hace mucho que decía que quería hacer La Voz Kids. Averiguó sobre las audiciones", comentó Valeria sobre la iniciativa que tomó su heredera.

Cabe recordar que si bien en Argentina se lleva a cabo "La Voz Argentina", no se realiza "La Voz Kids".

Taína Gravier en La Voz Kids de España.

Luego, profundizó sobre la convocatoria que recibió Taína: "Nos sorprendió. La llamaron. Tuvo que pasar varios casting. La acompañamos a las audiciones", concluyó Valeria sobre el tema en cuestión.

Valeria Mazza, una mujer pudorosa



La presentadora y empresaria argentina fue una de las celebridades invitadas de +Caras, que se transmite a través de Caras Tv.

Allí, Valeria Mazza estuvo compartiendo una agradable entrevista junto a Héctor Maugeri, conductor del ciclo.

La complicidad entre ambos fue tal que la compañera de Alejandro Gravier reconoció: "Soy una mujer pudorosa".

Durante la entrevista, repasaron junto a Maugeri unas fotos que realizó con Antonio Banderas y que fueron tapa de la Revista Caras.

"Grabamos dos comerciales con Antonio, y ahí nació una amistad que mantenemos hasta el día de hoy", afirmó sobre el vínculo que mantiene actualmente con el reconocido actor.

Antonio Banderas y Valeria Mazza.

Posteriormente, reveló: "Me costaba hacer fotos con hombres, jugar a ser sexy".

Continuó en esa sintonía y expresó: "Yo no hacía toples ni desnudos, no me sentía cómoda. Tuve la valentía de decir que no".

"No siento que por eso haya perdido muchas oportunidades. Y si las perdí, no me enteré y tampoco me importa", finalizó Valeria acerca de sus rechazos hacia propuestas para realizar desnudos.

