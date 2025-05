A tres años de renunciar a la corona: confirman el embarazo de la princesa Mako de Japón

Tres años después de haber renunciado oficialmente a sus funciones como miembro de la familia imperial, la princesa Mako de Japón vuelve a ocupar titulares. Esto se debe a su presunto embarazo, confirmado por medios japoneses tras la reciente difusión de unas imágenes tomadas en Nueva York, ciudad donde reside desde que contrajo matrimonio con Kei Komuro.

La ex princesa fue fotografiada paseando con un vestido amplio y una figura que claramente sugiere un avanzado estado de gestación, lo que generó un aluvión de comentarios tanto en su país natal como a nivel internacional.

Desde que decidió abandonar su título real en 2021 para casarse con Kei Komuro, plebeyo y antiguo compañero universitario, la princesa Mako de Japón optó por alejarse de la realeza y mantener un perfil muy reservado. Sin embargo, volvió a llamar la atención de la prensa por su presunto embarazo.

La ex royal junto a su esposo se establecieron en Nueva York poco después de su boda, alejándose del entorno conservador y de las intensas presiones mediáticas que rodearon su compromiso. Esta mudanza no solo representó un cambio de vida radical, sino también un acto de libertad personal para Mako, quien renunció a privilegios imperiales por amor y autonomía.

Durante estos años en Estados Unidos, la ex princesa japonesa llevó una vida discreta. De hecho, se supo que se desempeña como trabajadora en una institución relacionada con el arte. En todo este tiempo, Mako apenas ha aparecido en público, lo que ha acrecentado la atención en torno a cualquier imagen suya que llegue a los medios.

La expectativa por el posible embarazo se intensificó a raíz del regreso previsto de Mako a Japón para septiembre, cuando asistirá a la ceremonia de mayoría de edad de su hermano menor, el príncipe Hisahito. Será su primera visita oficial al país desde que se instaló en Estados Unidos y, aunque ya no pertenece formalmente a la familia imperial, su presencia en un evento de tal importancia confirma que los lazos familiares siguen intactos.

La historia de la princesa Mako estuvo marcada por la controversia y la admiración. Su decisión de abandonar la vida en el palacio para casarse por amor fue un punto de inflexión dentro de la monarquía nipona, donde las mujeres que se casan con hombres no aristocráticos pierden automáticamente su estatus. La ex royal no solo aceptó las consecuencias legales y simbólicas, sino que también logró construir una vida independiente que ahora parece alcanzar una nueva etapa con la llegada de un hijo.

El embarazo de la princesa Mako de Japón simboliza mucho más que un cambio en su vida personal, es la evolución de una figura que consiguió desafiar las expectativas tradicionales con determinación y serenidad. Pese a que la monarquía todavía conserva un fuerte peso simbólico, Mako se convirtió en un ejemplo contemporáneo de cómo es posible elegir otro camino sin renunciar a los valores fundamentales que siempre la definieron.

