Miguel Romano, el estilista de las estrellas más importantes de Argentina, guarda en su memoria casi siete décadas de anécdotas e historias imperdibles. En una reciente entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS (CARAS TV), "El Cóndor" reveló un capítulo insólito de su juventud: los días en que la inolvidable Tita Merello lo encerraba con llave en su camarín para asegurarse de tenerlo siempre a mano.

Tita Merello, una figura monumental de la cultura argentina, no solo fue una actriz y cantante inigualable, sino también una mujer de carácter indomable, algo que Romano experimentó en primera persona. "Vi una actriz que nunca había visto en mi vida. Era increíble", recordó con admiración el estilista.

"¡Tita fue tremenda!", repitió más de una vez. "Ella era una mujer muy especial. La peiné en 'Miércoles de Ceniza' y 'Amorina', tanto en el teatro como en el cine. Yo era un chico muy joven y ella me tenía para peinarse. Me vino a buscar a Villa Urquiza y me llevó para el teatro", relató.

Las exigencias de la diva eran insólitas. "No quería mojarse el pelo con agua fría para no resfriarse", contó el legendario peluquero, detallando uno de sus pedidos más peculiares. "Se enojaba porque la tintura estaba muy fría. Después Susana [Giménez] tomó esa costumbre y me pedía que le calentara la tintura. ¡La tenía que poner a baño María!", sumó posteriormente.

Miguel Romano y la insólita anécdota con Tita Merello

Pero la anécdota más increíble fue la de sus "secuestros" forzados, que hoy relata con humor. "Me encerraba en el camarín para que estuviera siempre listo para peinarla. Yo me sentaba en un escalón y me cerraba con llave, me quedaba esperándola a que llegara de vuelta. ¡Me tenía secuestrado! Yo me quedaba ahí y pensaba que era normal", contó entre risas.

Durante su sociedad estelística, el famoso peluquero compartió momentos de profunda intimidad con Tita. "Yo la veía llorar y le preguntaba qué le pasaba. Me decía: 'El personaje lo tengo dentro y tiene que pasar un tiempo para sacarlo'", reveló, tocándose el pecho como lo hacía la actriz.

Por último, no dudó en destacar la inteligencia artística de Merello: "Un día fui a la casa de Tita Merello, era una mujer muy inteligente. Todo estaba a media luz y la música baja. Yo le preguntaba cómo hacía para escucharla y me dijo: 'Pero Miguel, lo hago para educar al oído'".

A través de sus recuerdos, Miguel Romano revivió en su entrevista en +CARAS una etapa dorada del espectáculo argentino, marcada por figuras legendarias como Tita Merello. A sus 90 años, el estilista de las estrellas más importantes del país sigue emocionando con recuerdos únicos y revelaciones sobre su carrera, confirmando por qué es un ícono indiscutido en el mundo de la peluquería y la farándula nacional.