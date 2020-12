Tres propuestas originales para la noche de fin de año

Después de un año difícil está bueno soñar y apostar a un 2021 con toda la energía y buenos deseos. Si estás buscando un look distinto para esta noche especial, el diseñador Fabián Paz, creador de Paz Accesorios (en IG @pazonline.com.ar), nos propone alternativas para que puedas inspirarte y adaptarlas a tu estilo. Si todavía no elegiste tu outfit, no te pierdas los siguientes consejos de moda para estar una bomba.

El elegido de Paz de hoy es Juan Sartor, ex jurado y revelación del equipo de Corte y Confección. “Anunnaki (@anunnaki__online), la marca fundada por @juansartor presenta diseños basados en la reinterpretación de la silueta tradicional, con maxi prendas variando los largos modulares. Propone un mix entre la sastrería y la indumentaria deportiva”, explica el diseñador de zapatos y socio de Guillermina Valdés en la firma Valdez .

Los outfits elegidos de Fabián Paz para festejar

Vestido con texanas

Esta propuesta es un vestido de satén natural hecho a mano, con tajo profundo y espalda descubierta. Si querés darle un toque especial lo podés combinar con botas negras texanas. “Si estás buscando un look blanco para recibir Año Nuevo esta es una opción minimalista, sentadora e impecable”, afirma el jurado de Corte y Confección.

Para soñar

“Esta propuesta para Año Nuevo es un vestido muy simple, de líneas rectas, que se adapta a todas las edades y a todo tipo de cuerpos”, comenta Paz. El diseño de Sartor es un vestido en creppe cavalli con cuello polera Frunce y tajo en el costado izquierdo y bolsillos. Se abrocha con botones en la parte trasera y tiene una gota en la espalda que le da mayor amplitud para que pueda mantener la increíble caída.

Tres looks para brillar en las fiestas

Look casual en microtul

Este vestido de microtul transparente exaltado con dos tajos pronunciados de 80 cm va genial con zapatillas. “Este look es ideal si tenés un festejo de fin de año descontracturado y al aire libre”, asegura Paz.

Elegí el look con el que más te sientas cómoda para celebrar.

Por Vanesa León