Video: Consejos para disfrutar de las fiestas sin excesos

La nutricionista naturista Laura Serna comparte sus recomendaciones para disfrutar de la mesa navideña sin caer en el “descontrol”. En exclusiva para Casa Caras, comparte alternativas saludables para el menú de las fiestas.

“Quiero que tengamos en cuenta que celebrar no tiene que pasar por comer. Si no, en lo posible, por sentirnos bien. Hay que festejar con conciencia y no con descontrol a la hora de sentarnos en la mesa”, explica la nutricionista de la UBA especializada en el naturismo y nutrición holística.

Cómo planificar el menú navideño

Una de las claves que señala Serna es la planificación de las compras, del menú, de los platos que se presentarán en esa noche especial. “Con respecto a las entradas intentemos evitar las preparaciones con salsas. Podemos hacer mayonesas vegetales, de zanahoria o remolacha. También quesos con verduras, hummus, y pastas untables que podemos disfrutar con bastones de zanahoria o de apio. Lo más importante: evitar recurrir a productos ya elaborados”.

La experta naturista, en Instagram @nutricionistanaturista, propone distintas opciones caseras y saludables. “Como alternativas de plato principal si comen carnes que sean de vaca, de pollo o de pescado. Intenten evitar el cerdo. Propongo siempre las ensaladas, que los vegetales estén crudos ya que es la única manera en que van a conservar todas las vitaminas, minerales y enzimas que tienen para ofrecernos”, sostiene Serna, que se especializó en obesidad y diabetes en Fundación Favaloro.

El consumo de alcohol

Uno de los puntos sobre los que más insiste Serna es moderar las bebidas alcohólicas. Y comparte un tip imperdible: “Por cada copa de alcohol, se recomienda beber 3 copas de agua. Sugiero que en una noche de fiesta tomen 2 copas de alcohol en total, una de vino durante la cena y otra para el brindis”.

Serna recomienda evitar las gaseosas, jugos preparados, y reemplazarlas por limonadas con jengibre, limón y menta. Otra buena opción son las aguas saborizadas. Para prepararlas ponerles rodajas de limón, naranja, o pepino. También se les puede sumar arándanos o frutillas, para otorgarles sabor y color.

Como consejo final la nutricionista aconseja que una vez terminados los festejos, es importante recuperar de inmediato una rutina de alimentación saludable.

Por Gonzalo Aragon