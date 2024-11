Tensión en Bake Off Famosos: preparaciones prendidas fuego y Maru Botana terminó accidentada 

Bake Off Famosos es un programa lleno de desafíos, además de reflejar el esfuerzo de los competidores dentro de la cocina, nos deja momentos memorables. Sin embargo, no deja de ser un reality que trabaja en la cocina y requiere de elementos peligrosos y el uso del fuego. A partir de esto, este jueves los participantes se vieron enfrentados a un nuevo reto: hacer churros, receta que requiere el uso de aceite hirviendo y puede causar accidentes. Por suerte, más allá del peligro, todos terminaron sanos y salvos, pero Maru Botana sufrió una fuerte caída en el medio.

Más allá de los controles y la precauciones de Bake Off, la cocina es un lugar donde pueden ocurrir accidentes, sobre todo si las recetas solicitadas requieren un uso más elaborado del fuego y el aceite. El reto de este jueves fue preparar churros, vistiendo el estudio de ollas llenas de aceite hirviendo.

Maru Botana terminó accidentada

En medio del desafío, la competidora Candelaria Molfese, un poco miedosa con el aceite, intentó sacar uno de sus churros, mientras que su competidor Mariano Iudica le advertía que tenga cuidado. "Guarda, Cande", gritó Mariano Iúdica. "Y bueno... qué querés que haga... me da miedo", reveló Molfese.

En este sentido, Christophe Krywonis y Maru Botana ejercieron su trabajo y fueron a ayudarla: "¿Qué pasó, Cande?", le preguntó preocupado el chef francés, que la ayudó a sacar uno de los churros y le avisó que uno le “reventó”.

Con un churro menos, el aceite hirviendo saltó de la olla, asustando a todos los que estaban alrededor, como Maru Botana, que se movió hacia atrás para no quemarse, perdió el equilibrio y se cayó al suelo para atrás, preocupando a todos en el estudio.

Después de la caída de Botana, Cande, uno de los camarógrafos que filmó la escena y también una productora se acercaron a ayudar. Como señal de tranquilidad, Maru Botana sonrió y frente a la pregunta de Cande Molfese sobre si se había lastimado o quemado, la cocinera negó con una sonrisa: “No, me asusté”.

Cande Molfese en Bake Off

A raíz de esta situación, quedó claro que Cande Molfese no es fanática de las frituras: “Empezó a saltar aceite por todos lados. Me da miedo. El tema de las frituras no se me da bien”, aseguró en sus declaraciones individuales dentro del programa.

Por otro lado, para darle un poco de gracia al asunto, una vez que Cande terminó la preparación, el jurado volvió a su estación y, de forma irónica, Krywonis le advirtió a Maru Botana que tenga “cuidado” por donde camina. Además, Damian Betular se sumó al chiste y agregó un comentario gracioso contra Molfese: “Ella atentó contra vos, hizo unas bombas”, le dijo Betular a Botana. Sin embargo, Cande se defendió: “Jamás, yo la amo a Maru”.

VFT