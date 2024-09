Alex Caniggia y Furia Scaglione se despidieron de su programa de streaming

Hace dos meses atrás, Alex Caniggia lanzó su programa en el canal de streaming “Carajo”. Su debut no tardó en hacerse viral gracias a que el influencer entro al estudio completamente excitado acompañado junto a cuatro personas de talla baja y la primera invitada fue Furia Scaglione, la ex Gran Hermano que destacó por sus polémicas estrategias de juego, quien al mes de estrenó se sumó de manera permanente al panel.

“Carajo” es un nuevo canal de streaming que desembarcó en los medios virtuales para competir con otros de su estilo. En su lanzamiento, el hijo del exfutbolista debutó con su programa “Toda” en un estudio con tres gigantografías de Elon Musk, Cristiano Ronaldo y Donald Trump. Sin embargo, la felicidad y efusión por esta nueva incorporación duró poco ya que el viernes 13 de septiembre la dupla dijo adiós y anunció el final de su programa.

Sin embargo, el viernes 13 de septiembre, la dupla dijo adiós y anunció el final de su programa. “Todo tiene un final, y este programa hoy culmina. Sigo con la música y la ropa que me fascina” comenzó diciendo el hijo de Mariana Nannis en los últimos minutos de su show,

“Y al hater le digo que no sea tan ‘bobina’, porque próximamente me verá en la TV, pero no será en la Argentina. Estamos a nada de terminar este gran programa, van a ser los últimos minutos de Toda. Mi hermana y yo nos vamos, fue muy poco tiempo, muy poco para mí” continuo diciendo junto a la más polémica jugadora de GH.

Por otro lado, Furia Scaglione le agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes la siguen desde su irrupción en la casa más famosa del país: “Gracias furiosos por existir, por estar al top, por encender la pantalla y pararse ahí de 19 a 21. Quizás no están en el horario, pero ven el programa el fin de semana”.

Sobre las repercusiones del programa de streaming, Caniggia detalló “En nuestra franja de horario le ganamos a todos, sin caretas. Quiero decir ante nada que la rompimos siempre, fuimos virales en todos los portales, en la tele números uno". ”Gracias por acompañarnos en estos dos meses que fueron hermosos” culminó.

De esta manera, Alex Caniggia y Furia Scaglione terminaron su programa de streamings que sólo tuvo una duración de dos meses al aire. Ambos encararan nuevos proyectos que sigan despertando miles de sentimientos y pasiones entre sus fanáticos.

