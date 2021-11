Juana Repetto confesó que está atravesando problemas en la crianza de sus hijos

Desde que Juana Repetto fue mamá suele compartir en sus redes sociales las vivencia con Toribio y Belisario, este último fruto de su relación con su marido, Sebastián Graviotto.

Hace unas horas hizo una historia para hablar de sus niños: “Amanecer con estos dos: lo más lindo que me pasó en la vida”. Pero no todo es color de rosa, la actriz reveló en una de las preguntas que le hizo un seguidor que está atravesando varios problemas en la crianza. “¿Cómo manejas los días de crianza difíciles?”, preguntó un usuario.

Repetto quiso compartir la realidad de su maternidad y subió a una story una fotografía llorando y respondió: “Estoy pasando por un momento bastante difícil. Me está costando mucho no perder la paciencia y me estoy equivocando un montón”. "¿El problema y/o beneficio? Que se que me equivoco y laburo mucho para corregir”, dijo. Ademas, Juana reveló que cuenta con ayuda profesional.

A puro llanto Juana Repetto está atravesando problemas en la crianza de sus hijos.

Juana Repetto celebró los 3 meses de Belisario con una hermosa postal familiar

El pasado 20 de septiembre, Belisario, el hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto cumplió sus primeros 3 meses de vida y la actriz realizó un tierno posteo en su cuenta de Instagram donde suele comunicarse fluídamente con sus seguidores.

"¿Este bebulo hoy cumple 3 meses y me regala estas mañanas del amor más inmenso del universo? No puedo creer que ya tengas 3 meses y tampoco puedo creer que hace tan solo ese tiempo estás en nuestras vidas, es como si estuvieses de siempre ??. Te amamos infinito Belucho", escribió junto a una imagen de ella con sus hijos.

En agosto de 2016, Juana fue mamá con el nacimiento de Toribio, su primer hijo. Esa experiencia llegó después de una decisión muy pensada de formar una familia monoparental.

Juana Repetto celebró los 3 meses de Belisario con una hermosa postal familiar.

FL