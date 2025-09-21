A un año de su muerte, Manu Fanego recordó a su padre, Daniel Fanego y abrió su álbum de fotos inéditas

Daniel Fanego sigue presente en la memoria de sus seguidores a un año de su muerte. Es por esto que, con motivo del aniversario de su partida, su hijo, Manu, lo recordó en redes sociales con un emotivo homenaje, donde compartió fotos nunca antes vistas del actor y expresó el profundo vacío que dejó su partida en septiembre de 2024.

Daniel Fanego

Las fotos inéditas que compartió Manu Fanego a un año de la muerte de su padre, Daniel Fanego

“Hoy hace un año que Daniel Luis ya no está físicamente entre nosotrxs. Más que nunca está presente en las charlas, los saludos, las anécdotas, en los escenarios. Dejo estas fotitos a modo de recuerdo. Y para que quienes lean o vean, lo recuerden, evoquen o no hagan nada. Agradezco a la vida haber nacido donde nací”, escribió Manu, quien musicalizó la publicación con la canción Let it be, aportando un marco de gran emotividad. La publicación, rápidamente se llenó de likes y comentarios de gente que recuerda con respeto al actor.

Las fotos inéditas de Daniel Fanego

Entre las imágenes compartidas, se lo puede ver en distintos momentos de su vida. Una de las fotos muestra a Daniel abrazado a su hijo Manu, ambos sonrientes en una situación cotidiana en casa. Otra lo retrata en blanco y negro, con la intensidad que solía marcar sus interpretaciones en la pantalla y sobre el escenario.

Las fotos inéditas de Daniel Fanego

El álbum también incluyó postales familiares: una imagen de Daniel con sus hijos cuando eran pequeños, enmarcada en un portarretrato con forma de corazón, refleja la calidez de los momentos cotidianos. En otras fotografías, aparece compartiendo abrazos y gestos de afecto, que permiten ver su costado más íntimo, alejado de los reflectores. Las fotos inéditas compartidas por Manu, dejan en claro el vínculo estrecho que compartía el reconocido actor con su familia.

Fanego construyó una extensa y reconocida carrera en el cine, la televisión y el teatro, siendo parte de producciones memorables que lo consagraron como uno de los intérpretes más destacados del país. Su muerte generó una gran conmoción en el mundo artístico, donde dejó una importante huella.

Las fotos inéditas de Daniel Fanego

El recuerdo compartido por Manu reaviva la figura del actor y pone en primer plano tanto su legado artístico como su faceta más personal, recordando a Daniel Fanego en la doble dimensión que lo acompañó siempre: la del un gran artista comprometido y la del padre cercano.

F.A