Mariano Balcarce, el novio perfil bajo de Pampita que casi nadie recuerda

El empresario Mariano Balcerce siempre tuvo un perfil bajo hasta que blanqueó su romance con Pampita. En 2019, después de que ella se separara de Juan "Pico" Mónaco, estuvieron en pareja poco más de dos meses.

Mariano Balcarce, el novio perfil bajo de Pampita que muchos olvidaron

Los rumores de romance entre Pampita y el empresario marplatense comenzaron en febrero del 2019, después de que la flamante pareja se mostrara a los besos en un boliche porteño. A los pocos días, ya no se escondieron y confirmaron su relación en el cumpleaños del arquitecto Javier Iturrioz, en el Yacht Club de Puerto Madero.

"Eramos dos personas solteras que no teníamos nada que ocultar. Si el amor se siente, se tiene que decir, es lo más lógico. Mi situación es esta: estoy muy enamorada. Conecté desde un lugar que me sorprendió, no lo esperaba y no busqué el amor. Llega solo, uno no lo puede planear", dijo por entonces Pampita a Revista CARAS, donde también explicó que la relación había empezado en el mes de febrero después de que el empresario la invitara por WhatsApp a tomar algo. Se encontraron en Estados Unidos y desde ese momento se volvieron inseparables.

Ese momento Balcarce estaba vinculado a la gastronomía, tenía un bar en Uruguay y estaba por abrir otro en Belgrano. Aunque su proyecto más grande fue crear la marca Rock & Drive, un festival de motos.

Al ser vinculado con Pampita, el empresario logró popularidad en redes, donde se afianzó e hizo crecer su cuenta de Instagram. Era común que se mostrara paseando junto a su hija Mía o practicando sus grandes pasiones, boxeo y artes marciales. Sin embargo, en los últimos años decidió bajar nuevamente su perfil y poco se sabe sobre su vida.

El noviazgo entre Pampita y el empresaro marplatense duró poco más de dos meses, pero su intensidad quedó expuesta en los medios y las redes sociales. Al separarse, la conductora conoció a Roberto García Moritán, quien fue su marido y es el papá de su hija más pequeña, Ana.

Con el paso del tiempo, la historia con Mariano Balcarce quedó como un breve capítulo en la vida sentimental de Pampita, eclipsado por la relación que inició poco después con Roberto García Moritán.