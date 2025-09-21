Así es la casa de Marcelo Polino en Buenos Aires: jardín soñado, cocina de lujo y su impronta en cada rincón

Marcelo Polino es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos de la televisión argentina. A lo largo de los años se destacó como conductor y como el jurado más longevo de los programas de Marcelo Tinelli. Sin embargo, lejos de las cámaras, mantiene un perfil reservado en cuanto a su vida privada. En algunas ocasiones, permitió que sus seguidores conozcan su residencia en Recoleta, donde cada rincón refleja su estilo personal.

La casa de Marcelo Polino

Así es la casa de Marcelo Polino en recoleta

La propiedad se distingue por su equilibrio entre arquitectura clásica y detalles modernos, con una impronta minimalista que se repite en cada ambiente. Uno de los espacios más valorados por Polino es el amplio jardín de 200 metros cuadrados, casi un oasis en medio de la ciudad. El área combina cemento, deck y empedrado, lo que le da dinamismo al diseño. Aunque el periodista admitió no ser un apasionado de la jardinería, durante la cuarentena de 2020 comenzó a cuidar sus plantas, una actividad que incorporó a su rutina diaria. En este sector también se encuentra una parrilla minimalista en negro opaco, acompañada por una mesa de madera y mobiliario de exterior ideal para compartir encuentros sociales.

El jardín de Marcelo Polino

El interior de la casa sigue una línea minimalista, con predominio de tonos neutros, paredes blancas y pisos de madera que aportan calidez. El living es uno de los ambientes que mejor refleja la personalidad del periodista: cuadros florales y abstractos decoran las paredes, mientras que un sillón de gamuza bordó se convierte en el centro del espacio. Frente a él, una mesa de madera con sillas tapizadas en rojo y blanco completa el ambiente con un contraste atractivo. En otro sector, mostró un sillón gris acompañado por un espejo rectangular amplía visualmente el espacio, mientras que una mesa ratona sostiene parte de su colección de moños, accesorio que lo identificó a lo largo de su carrera.

La casa de Marcelo Polino

La cocina-comedor es otro de los rincones destacados. Allí, Polino eligió una mesa de vidrio rodeada de sillas blancas acolchonadas, junto a banquetas negras con detalles plateados que aportan un aire moderno. A diferencia del resto de la casa, este ambiente incorpora cerámicas decorativas que brindan textura y color, rompiendo con la monocromía sin perder la elegancia.

Marcelo Polino

Finalmente —pero no menos importante—, la residencia de Marcelo Polino se completa con la compañía de sus dos gatas, inseparables en su día a día. En los últimos años, el periodista unificó dos departamentos contiguos para ampliar la vivienda, decisión que le permitió generar un espacio más funcional y adaptado a su estilo de vida.

