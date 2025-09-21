Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: “Hay que seguir rezando”

Thiago Medina, reconocido por su paso por la casa de Gran Hermano, vive un momento delicado luego del accidente que protagonizó el pasado 12 de septiembre mientras circulaba en motocicleta. Desde entonces, el joven se encuentra hospitalizado y atravesando un complejo proceso de recuperación que mantiene en vilo a su familia, amigos y seguidores.

El nuevo parte médico de Thiago Medina

En las últimas horas, su hermana melliza, Brisa Medina, dio a conocer en sus redes sociales un nuevo parte médico que refleja la situación actual de Thiago. “El parte médico en el día de la fecha 20/09/2025 de Thiago Agustín Medina, a la cual se encuentra estable con pronóstico reservado y sigue evolucionando bien, ya han pasado las 24 horas del post operatorio, les pedimos que sigan orando y pidiendo a Dios para que cada día siga mejorando”, escribió la joven, transmitiendo tanto esperanza como cautela sobre la evolución de su hermano.

El nuevo parte médico de Thiago Medina

Más allá del comunicado oficial, Brisa también compartió mensajes que hablan del difícil episodio que atraviesa la familia Medina. “Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente. Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fe y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre”, expresó en una historia de Instagram.

Thiago Medina y su familia

Junto a estas palabras, la hermana del joven compartió también una imagen familiar, donde volvió a subrayar la unión que los sostiene en medio de la adversidad. “Te amamos chuli. Seguimos orando por vos todos los días para que pronto estés de vuelta con nosotros”, escribió sobre la postal, apelando nuevamente a la fe y la esperanza.

De esta forma, la familia de Thiago Medina mantiene al tanto a los seguidores del joven y encuentra en ese acompañamiento un sostén fundamental en momentos tan difíciles. Mientras tanto, el ex Gran Hermano continúa internado, la evolución favorable, aunque con pronóstico reservado.

F.A