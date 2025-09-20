El Eternauta fue una gran apuesta de Netflix que logró conectar y conquistar al público de diversas partes del mundo. La primera adaptación audiovisual de la mítica historieta argentina, creada por Héctor Germán Oesterheld, tuvo como protagonista a Ricardo Darín y a una gran elenco de actores compuesto por Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, entre otros.

Tras su gran éxito, la plataforma confirmó que habrá una segunda temporada y las expectativas de los suscriptores crece día a día. Ahora, Ricardo Darín se animó a revelar cómo será el primer capítulo de la segunda parte de la ficción.

El Eternauta 2: Ricardo Darín adelantó cómo será el primer capítulo de la nueva temporada que llega a Netflix

Debido a su alcance global, la serie El Eternauta protagonizada por Ricardo Darín llegó a posicionarse entre las tres más vistas de la plataforma a nivel mundial. El actor brilló en el papel de Juan Salvo, quien después de una nevada mortal, que acaba con gran parte de la población, se une a un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires y debe resistir a una amenaza de otro planeta, y estuvo acompañado por grandes figuras.

El Eternauta, la exitosa serie de Netflix

En medio de la ansiedad que genera la noticia de que Netflix producirá una segunda parte de El Eternauta, Ricardo Darín contó que la historia se encuentra en proceso de producción y que, por el momento, no hay fecha confirmada para comenzar con su rodaje. Además, durante la entrevista que brindó desde España, donde se encuentra haciendo la obra teatral Escenas de la vida conyugal junto a Andrea Pietra en el Teatro Rialto, el artista reveló que pudo acceder al guion del primer capítulo de la serie, dirigida por Bruno Stagnaro.

"Va a ser increíble", comenzó diciendo en Desinteligencia Artificial (DGO Stream). Luego, contó que espera con ansias retomar este personaje: "Hoy casualmente recuperé mucho el entusiasmo, porque tuve la oportunidad de leer el primer capítulo".

El Eternauta, la exitosa serie de Netflix

Y agregó: "Tengo la suerte de que Bruno me participa un poco de lo que están haciendo con el grupo de guionistas y quería que yo les hiciera una devolución de cómo lo tienen planeado". Sin embargo, Ricardo Darín aclaró que las escenas del primer episodio aún no están definidas y que todavía sigue en proceso de elaboración: "No está finito. No está dialogado. Están, digamos, todos los esquemas de la estructura del primer capítulo. Y va a ser increíble".

El Eternauta, la exitosa serie de Netflix

Asimismo, Ricardo Darín aseguró que la nueva entrega de El Eternauta será más impactante que la primera y que logrará sorprender al público: "Me quedé, te lo juro, muy conmocionado. Se lo dije en un audio. No esperaba que tuviera la potencia que va a tener ese primer capítulo y no me puedo imaginar lo que va a venir atrás". Por último, aseguró con grandes expectativas: "Van a ser otros capítulos muy, muy potentes”.

El Eternauta, la exitosa serie de Netflix

De esta manera, Ricardo Darín adelantó cómo será el primer capítulo de la nueva temporada de El Eternauta que llega a Netflix tras convertirse en la serie de habla no inglesa más vista en todo el mundo y causar una gran sensación en la plataforma.