Horóscopo semanal del 21 al 26 de septiembre de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 21 al 26 de septiembre de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: La Carta del Mundo

Aries, esta semana la carta del Mundo te augura cambios positivos y nuevas oportunidades. Tu día clave es el jueves 25 de septiembre, cuando un dinero extra te permitirá saldar compromisos o invertir en un auto, terreno o casa.

Salud: Camina 30 minutos, toma más agua y consume jugos verdes. Evita el mal de ojo y protégete de envidias..

Consejo: Será una semana de mucho trabajo, pago de deudas y avances hacia el éxito.

Números de la suerte: 10, 19, 48.

Amor: Corta con amores tóxicos y aléjate de problemas ajenos. Si estás soltero, te conectas con Géminis, Leo, Capricornio.

Recomendación: Prepárate para firmar contratos importantes, posiblemente con personas del extranjero, y considera aprender un nuevo idioma como inglés, portugués, alemán o francés para impulsar tu crecimiento.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Carta del Juicio

Tauro, la carta del Juicio te invita a resolver asuntos pendientes, ya sean legales, de herencia o divorcio. Esta semana tendrás el triunfo en tus manos. El lunes será tu mejor día, con juntas laborales y cambios en proyectos.

Salud: Cuida tu salud, especialmente garganta, muelas o tiroides, y visita al médico.

Consejo: Tus seres queridos te buscarán para tratar temas de propiedades o salud. Invierte en un reloj para monitorear tu actividad física y mejora tu calidad de vida.

Números de la suerte: 08, 17, 29.

Colores: Rojo y blanco.

Amor: Cuidado con las peleas, separaciones y divorcios. Signos compatibles: Virgo, Capricornio, Acuario.

Recomendación: Un viaje rápido se perfila, junto con nuevas oportunidades de negocio.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Carta del Emperador

Géminis, la carta del Emperador te pide constancia para alcanzar tus metas. No te limites; estás destinado a liderar. Tu día fuerte es el miércoles, ideal para retomar el ejercicio.

Salud: Cuida tu salud estomacal.

Consejo: Evita fraudes y chismes en el trabajo.

Números de la suerte: 13, 24, 38.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Un amor del pasado podría reaparecer, pero cierra ese capítulo. Compatible con Libra, Acuario, Aries.

Recomendación: Disfruta la vida, sal a bailar y planea un viaje.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Carta del Carruaje

Cáncer, sigue avanzando sin miedo, como indica la carta del Carruaje. Es momento de adquirir un auto nuevo o un patrimonio. Tu día clave es el martes, pero revisa las pastillas que tomas.

Salud: Cuida tu presión arterial y colesterol.

Consejo: Una propuesta laboral en instituciones gubernamentales o extranjeras llegará; acéptala.

Números de la suerte: 21, 22, 36.

Colores: Amerillo y verde.

Amor: Compatible con Libra, Escorpión, Piscis.

Recomendación: Protégete de envidias y mejora tu hogar para atraer buenas energías.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: La Carta del As de Oros

Leo, la suerte te sonríe con la carta del As de Oros. Tu mejor día es el miércoles, con mucho trabajo y oportunidades de estudio.

Salud: Cuida tu espalda y columna, y mantén la dieta.

Consejo: Resuelve problemas legales y avanza sin prisa.

Números de la suerte: 01, 15, 29 (cinco golpes de suerte).

Colores: Verde y blanco.

Amor: Si estás en pareja, así seguirá. Compatible con Piscis, Aries, Sagitario.

Recomendación: Las cartas están diciendo fuerza y poder, que no tengas miedo a los cambios. Un familiar te invitará a un evento, y una cirugía estética podría estar en puerta.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Carta de la Rueda de la Fortuna

Virgo, la Rueda de la Fortuna trae regalos y felicidad inesperada. Tu día estelar es el viernes, ideal para celebrar tu cumpleaños y planear un viaje corto.

Salud: Cuida tu salud mental para evitar migrañas o ansiedad.

Consejo: Una contratación en construcción o gastronomía se perfila.

Números de la suerte: 05, 12, 31.

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Tu siguiente paso es casarte, tener hijos o formar un hogar. Compatible con Escorpión, Capricornio, Tauro.

Recomendación: Trata de controlar la mente y los pensamientos. Te va a buscar una expareja o un familiar para pedirte dinero, tu sabés lo que haces.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Carta del Sol

Libra, brilla con la carta del Sol, que promete abundancia y felicidad. Tu mejor día es el lunes, con invitaciones a viajes rápidos y fiestas.

Salud: Cuida tu espalda y músculos, y no gastes de más.

Consejo: Un exjefe podría ofrecerte trabajo, pero enfócate en progresar en tu empleo actual.

Números de la suerte: 17, 30, 33.

Colores: Blanco y verde.

Amor: Para los que están en pareja, hay un embarazo en puerta. Compatible con Acuario, Géminis, Aries.

Recomendación: No tengas miedo a brillar. Evita los pensamientos negativos de que no vas a lograr lo que te propongas.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Carta del Ermitaño

Escorpión, el Ermitaño te pide abrir los ojos ante personas tóxicas. Tu día clave es el martes, con avances laborales y juntas.

Salud: Cuida tus riñones o problemas hormonales, y visita al médico.

Consejo: Estudia algo relacionado con cocina o estilismo.

Números de la suerte: 11, 16, 35.

Colores: Verde y rojo.

Amor: Un amor nuevo te ofrecerá estabilidad; considera aceptarlo.Compatible con Cáncer, Leo, Piscis.

Recomendación: Tu propósito será realizar un viaje, que te traerá tranquilidad, felicidad y un nuevo comienzo en todos los sentidos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: La Carta del MagoSagitario, el Mago te asegura que tus deseos se cumplirán si mantienes la constancia. Tu mejor día es el miércoles, con mucho trabajo y posibles viajes en diciembre.

Salud: Cuida tus músculos y ligamentos.

Consejo: Un negocio de ropa o comida será exitoso.

Números de la suerte: 01, 23, 49.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Evita los conflictos si estás en pareja. Compatible con Capricornio, Aries, Leo.

Recomendación: Esta semana vienen emociones nuevas, se vuelve a enamorar. Te regalarán una mascota que te va a dar mucha felicidad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: La Carta del As de Espadas

Capricornio, el As de Espadas trae triunfo y determinación. Tu mejor día es el jueves, ideal para resolver pagos y asuntos laborales.

Salud: Cuida tu piel y cabello.

Consejo: La carta de la Espada me dice que esta semana habrá muchas juntas laborales. Acepta propuestas de trabajo extranjero.

Números de la suerte: 03 y 32.

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Compatible con Virgo, Cáncer, Tauro..

Recomendación: No ayudes a quien no lo merece.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Loco

Acuario, el Loco anuncia una semana de éxito y reinvención. Tu día fuerte es el lunes, con recompensas laborales y trámites de migración.

Salud: Cuida tu piel y las infecciones virales. Visita al médico.

Consejo: Invierte en un negocio de moda o comida porque es un signo muy lúcido.

Números de la suerte: 02, 04, 25.

Colores: Rojo y blanco.

Amor: Si estás pasando por un divorcio, dejalo atrás y sigue avanzando porque vienen amores nuevos. Compatible con Acuario, Géminis, Libra.

Recomendación: Cualquier ritual que hagas estos días estará bien. Pídele al Arcángel Miguel para que te quite las malas vibras.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Carta del As de Bastos

Piscis, el As de Bastos promete poder y propuestas amorosas. Tu mejor día es el martes, con trabajo y exámenes.