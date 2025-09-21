Benjamín Vicuña rompió el silencio y reveló qué es lo que más le duele de vivir lejos de Magnolia y Amancio. El actor se reencontró son sus dos hijos después de que se conociera que se enteró por redes sociales de que estaban escolarizados en Turquía.

Ahora, el artista chileno contó lo que siente al estar a más de 13.000 kilómetros de los nenes y dio detalles de cómo está su relación con su expareja, la China Suárez.

Benjamín Vicuña y sus cinco hijos

Benjamín Vicuña contó qué es lo que más le duele de vivir lejos de Magnolia y Amancio

Benjamín Vicuña habló de su relación con sus dos hijos, Magnolia y Amancio, y reveló qué es lo que más le duele de estar lejos de ellos. Los nenes, de 5 y 7 años, se instalaron en Estambul junto a su hermana Rufina Cabré, su mamá y Mauro Icardi, y viajaran cada tres semanas para verlo.

En diálogo con Infobae, el actor dijo: "Es cosa de tiempo pero algunas cosas jamás voy a terminar de entender. Que mis hijos hoy estén a 13.000 kilómetros es una nueva realidad que tengo que asumir y entender. Lo estoy procesando. Obviamente que siempre teniendo en cuenta que lo primero y lo principal es el bienestar, la felicidad de ellos. Pero también hay un padre, hay hermanos, hay una nueva realidad, hay que, eso, acomodarse". De esta manera, dejó en claro que más allá del bienestar de Amancio y Magnolia también debe pensar en cómo se sienten sus otros tres hijos: Benicio, Bautista y Beltrán.

Benjamín Vicuña también se refirió al momento en el que su expareja, la China Suárez, cuestionó su parternidad públicamente. "Me dolió mucho, sí. Es raro. Me siento tremendamente identificado, representado con la paternidad. Me interpela. Me moviliza. No solo por mis seis hijos, por Blanca, por mi historia, sino porque realmente es mi día a día. Entonces me pareció algo muy extraño. No lo voy a justificar, tampoco quiero ahondar en eso ni generar con esto una tendencia ni un comentario".

Por último, el actor chileno remarcó que la comunicación que mantiene con la exprotagonista de Casi Ángeles es solo por sus abogados. Igualmente, aclaró que por más de que entre ellos no hablen sabe que sus dos hijos están bien cuidados: "Eugenia es una muy buena mamá. En ese sentido yo estoy tranquilo. Jamás puse en duda su maternidad, su forma de maternar, ni mucho menos".

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio

A pesar de la distancia y de las diferencias con su expareja, Benjamín Vicuña dejó en claro que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos. Mientras busca adaptarse a esta nueva etapa con Magnolia y Amancio viviendo en Turquía, el actor continúa reafirmando su compromiso con la paternidad y el rol que lo moviliza cada día.