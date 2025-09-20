Juana Viale se está preparando para el desafío deportivo más importante de su vida, el IronMan de San Pablo. El triatlón incluye 2 kilómetros de nado, 90 de ciclismo y otros 21 corriendo, y participan más de 1500 atletas de todo el mundo. En ese marco, la conductora les mostró a sus seguidores los detalles de su estadía en Brasil.

Juana Viale mostró cómo se prepara para participar del IronMan de San Pablo: las fotos

A través de las redes sociales, Juana Viale mostró cómo se prepara para participar del triatlón de San Pablo. La conductora comenzará mañana el IronMan que incluye kilómetros de nado, 90 de ciclismo y otros 21 corriendo, el desafío deportivo más importante de su vida.

"El camarín. Mi vestuario. Esperando la función", escribió la modelo sobre una impactante foto. En imagen, que publicó en sus historias de Instagram, se muestra a las risas y sentada sobre una silla. Además, reveló todos los elementos que la acompañarán en la travesía: dos pares de zapatillas, un traje de neoprene, un casco, antiparras y varias botellas.

En otra foto, la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) posó junto al cartel de "IronMan 70.3" y dijo: "El primero". En el posteo también detalló el recorrido que deberá realizar, donde tendrá que nadar dos kilómetros, luego pedalear 90 kilómetros y por último correr 20 kilómetros.

El triatlón empezará este domingo a las 10 de la mañana y competirán más de 1500 atletas de todo el mundo. Según indicaron los expertos, el recorrido suele durar más de 7 horas para los deportistas profesionales y cerca de 17 para aquellos que se anotaron por primera vez.

Cómo se preparo Juana Viale para el IronMan de San Pablo

Desde hace unas semanas que Juana Viale muestra en sus redes sociales su entrenamiento. La conductora publicó diversas imágenes en las que se la podía ver en el gimnasio realizando ejercicios de fuerza y estiramiento.

En ese marco, el pasado 10 de julio expresó: "Todo acto tiene su efecto. Tiempo de descuento para mi objetivo. Ya les contaré mas... pero el gimnasio me ha llamado! 21 de septiembre es el día!".

Ahora, a pocas horas de debutar en el IronMan de San Pablo, Juana Viale se muestra entusiasmada y lista para afrontar el gran desafío. Con la energía puesta en superar sus propios límites, la conductora buscará cumplir uno de los objetivos más exigentes de su vida y sumar una nueva experiencia inolvidable a su camino personal y profesional.