Se supo lo primero que hizo la China Suárez al regresar a la Argentina: “Siempre bienvenida”

La China Suárez volvió a la Argentina y ya se supo cuáles fueron sus primeras actividades tras aterrizar en Buenos Aires. La actriz y cantante, que actualmente reside en Turquía junto a sus hijos y Mauro Icardi, aprovechó su estadía para reencontrarse con personas cercanas y hacer presente su costado más solidario.

Qué hizo la China Suárez en su regreso a la Argentina

En sus redes sociales, la China publicó una serie de fotos que marcaron el inicio de su visita. La primera de ellas muestra un collage de imágenes junto a una amiga íntima. En las postales, ambas se ven muy unidas, sonrientes, demostrando que el reencuentro era muy esperado. En esta historia, la actriz escribió “Primera parada”, junto al nombre de su amiga. Las imágenes de ambas con poses alegres marcaron el tono de la serie de fotos de Suárez con una de sus amistades más cercanas.

China Suárez con su amiga en Buenos Aires

Más tarde, la actriz compartió otra imagen junto a Carolina Nolte, directora de Multitalent Agency, quien le dedicó un mensaje que decía: “Siempre bienvenida”. En la foto, las dos aparecen posando frente a cámara, reflejando la buena relación que mantienen desde hace años, tanto en lo profesional como en lo personal. La publicación dejó entrever que Suárez aprovechó su regreso para retomar vínculos con su equipo de representación y trabajo en el país.

China Suárez con Carolina Nolte en Buenos Aires

Pero no todo fueron encuentros personales. La China también utilizó su alcance en redes para sumarse a una causa solidaria. A través de una historia, replicó un pedido de dadores de sangre para el padre de un amigo cercano. “Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien!! Sé que esta es una comunidad preciosa. Es para el papá de un amigo que amo. Por favor, su no podés, suma que compartas”, escribió la actriz en la imagen junto a los requisitos. Si bien no dio mayores detalles, acompañó la publicación con palabras de apoyo y un llamado a la colaboración, usando su voz para amplificar un mensaje de ayuda.

La última visita la China Suárez a Buenos Aires se da en medio de su nueva vida en Estambul, donde se instaló meses atrás junto a Icardi, que continúa su carrera futbolística en el Galatasaray. Cada regreso al país genera expectativa en el plano mediático y, en esta ocasión, quedó registrado a través de publicaciones que combinaron reencuentros personales, actividades profesionales y un pedido solidario.

F.A