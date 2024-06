Christian Nodal luego de solo un mes de anunciar su separación de la cantante argentina Cazzu, con quién tiene una pequeña hija de menos de un año, confirmó una nueva relación con la cantante Ángela Aguilar y nada fue tranquilo para él desde entonces.

Cazzu, Inti y Christian Nodal

El cantante Christian Nodal fue acusado de haberle sido infiel a la cantante argentina ya que paso muy poco tiempo desde que se separaron y el anunciara una pareja nueva. Aunque ellos aseguran que comenzaron poco tiempo después de la separación con Cazzu, las redes explotaron ya que nadie cree esta versión de su relación.

Christian Nodal y Cazzu.

En una entrevista la pareja dio detalles de su noviazgo y Ángela Aguilar dejó algunas frases que dejan mucho para pensar “Esto no es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar” detalló en la entrevista. Lo que para muchos demuestra que ambos mantenían cierto acercamiento previo, tal vez, a su relación con Cazzu. Lo que se sabe es que ambos poseen una canción juntos que data de 2020 por lo que podrían haberse conocido y empezado a relacionarse desde ahí.

Christian Nodal

El descargo de Christian Nodal

Ante todo el hate que Christian Nodal está recibiendo en redes sociales decidió realizar un video explicando que sucedió y dejándole claro al mundo que él no le fue infiel a la artista argentina, sino que su relación con Ángela Aguilar surgió después de todo esto. “Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación”, arranca el video del cantante.

“Como casi no les gusta el chisme, andar inventando historias, por respeto a mi ex pareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto”, detalla para después proseguir “Primero que nada, Julieta (Cazzu) es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. No somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida” continua explicando que a pesar de su separación ama a Cazzu por el respeto de ambos y que su relación terminó en buenos términos sobre todo porque comparten una hija en común.

“Y bueno, en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando” detalla para dejar en claro que a pesar de que ya se conocía con Ángela solo ahora empezaron una relación, y que nunca pensó ni le fue infiel a la cantante argentina.

Christian Nodal

Pero esta sigue siendo solo la versión de uno de los dos afectados, la realidad es que la forma en la que se dieron las cosas deja mucho que desear y le da la posibilidad a cada uno de pensar lo que quiera. A todo esto la Cazzu decidió que lo mejor era dejar de seguir a Christian Nodal en redes sociales pero no eliminó las fotos que ambos comparten.

VDV