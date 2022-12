El comentario de Ivana Icardi a Mauro Icardi sobre su situación amorosa

En medio de una montaña rusa de declaraciones sobre su relación con Wanda Nara, parece que Mauro Icardi dará un paso al costado en la relación luego de intentar recuperarla reiteradas veces. La hermana del jugador le dejó un mensaje a través de las redes.

La relación vino en picada luego de que saliera a la luz que Icardi le había sido infiel a Wanda con la China Suárez. A partir de ese momento fuimos testigos de indirectas a través de las redes sociales, donde Nara aseguraba nunca volver a estar con un hombre que no la valore.

Asimismo, Wanda Nara dio detalles sobre su viaje a Maldivas con Icardi para reestablecer el amor, pero lo calificó como un “esfuerzo mínimo”. Actualmente, la modelo y ex pareja del jugador se encuentra en una incógnita amorosa con el cantante L-Gante.

Wanda Nara y L-Gante

Ivana Icardi, la hermana de Mauro y ex participante de Gran Hermano 2016, declaró en las redes que, si bien ya no tiene relación con su hermano, siempre lo recibirá con los brazos abiertos para ofrecerle ayuda. Además, les pidió a sus seguidores que dejen de bombardearla con preguntas de este estilo ya que “no necesita ayuda y si me la pide aquí estaré”, sentenció.

¿Por qué los hermanos Icardi no tienen relación?

Las grietas en el vínculo entre Ivana y Mauro Icardi comenzaron con la llegada de Wanda Nara a la vida del jugador y el ingreso al programa de Gran Hermano 2016. La pareja creía que Ivana ingresaba para revelar secretos de Nara y dejarla mal parada públicamente.

Wanda Nara y Mauro Icardi durante su relación

Parece ser que en reiteradas ocasiones Ivana Icardi le reiteró a su hermano que Nara solo estaba con él por su estatus económico y que si no fuera jugador de futbol nunca le hubiese mostrado interés. Luego de la separación, Ivana le tiró una indirecta a Mauro pero éste no respondió.