Abuso callejero: Cande Molfese reveló un repugnable episodio que vivió 

Cande Molfese se encuentra viviendo un grandioso momento personal y laboral, y suele hacer historias en Instagram contestando preguntas de sus seguidores, como así también para hablar sobre situaciones de la vida. Pero en los últimos días, la actriz sorprendió al referirse a un repugnable episodio que vivió: el abuso callejero. Lamentablemente el acoso contra las mujeres sigue siendo una constante al que la influencer tituló "A cuidarnos" junto a un emoji de corazón.

“Recién llego a mi casita y, mate en mano, quería contar algo que me pasó hoy y que no estuvo nada bueno. Estaba yendo al gimnasio, 11.30 de la mañana, más o menos. Por suerte, no venía con nada en la mano, sólo tenía riñonera, venía caminando. De repente, viene un chabón, más o menos de mi edad, y me toca el culo de lleno, me agarra el culo fuerte y se va corriendo” comenzó diciendo la ex Violetta.

“Yo salí corriendo atrás, disparada como una loca...No, como una loca no, como lo que tengo que hacer, gritándole: ‘¡Hijo de puta, hijo de puta!. Nadie en todo (Avenida Del) Libertador me ayudó. En un momento dejé de correr, porque me harté, y me senté a llorar. No pasó nada, no me hicieron nada. O sí. Pero la angustia que yo sentí, necesitaba ponerlo en palabras” agregó Cande.

“A mí me impresionaron muchas cosas. Primero, ver que nadie en la cuadra me colaboró con la causa. O sea: nadie me ayudó. Entiendo que la gente tiene miedo. Pero, bueno, quiero confiar que hay gente solidaria que hubiese sentido empatía. Pero, claramente, no fue el caso. Después, la impunidad con la que el chabón hace eso. Pensar que me tengo que consolar con que ‘no pasó nada’, con que por suerte no era de noche, con que por suerte no tenía el celular en la mano, con que por suerte no llegó a mayores” expresó.

“Con esto es con lo que convivimos las mujeres. Me parece muy heavy, me da mucha angustia el miedo que con el que salgo a la calle. Después me empecé a cuestionar si yo no tenía una calza que me marcara mucho” comentó indignada, y luego cerró diciendo: “Mi pensamiento es que nos tenemos que cuidar porque, lamentablemente, por más que creemos que vamos avanzando y que hay cosas que mejoran, falta mucho. Falta mucho porque siguen pasando estas cosas, porque vas caminando por la calle y te gritan cualquier batata. Entonces, lamentablemente, mujeres, a seguir cuidándonos, a seguir acompañándonos”.

Cande Molfese renunció a Luzu TV:

Cande Molfese está al frente del popular programa online Antes Que Nadie, junto a Diego Leuco, Mica Vázquez y “El Trinche”. Con menos de un año de estar al aire, el ciclo arrasó en los Martín Fierro Digital, en el que se llevó la estatuilla de mejor programa periodístico, junto a otros premios ganados por el canal, Luzu TV.

Sin embargo, no todo es felicidad en la productora de Nico Occhiato, ya que en las últimas horas, Ángel De Brito reveló que uno de los conductores dejaría el ciclo para hacer su propio contenido de streaming, lo que provocó el enojo de sus compañeros.

De Brito indicó que se trataba de Cande Molfese, y su actitud el día de los Martín Fierro podría ser un indicio de la relación actual entre la actriz y el equipo de Luzu TV. Es que la ex Violetta decidió ausentarse de la ceremonia en Mar Del Plata y viajar a Buenos Aires ese mismo día, para juntarse con sus amigos y su novio, dejando en la Feliz a todos sus compañeros de programa.

Esto despertó muchos rumores de distanciación entre los conductores de Antes Que Nadie y Molfese, pero en el programa de hoy, la actriz aclaró todo y confirmó que sí iba a abandonar el ciclo en las próximas semanas.

“Me veía con las bambis y Gasti, Ventura avísame con tiempo así me puedo organizar”, declaró muy relajada y en el tono humorístico que la caracteriza. De todas maneras, la actriz volvió a la costa dos días después de los premios, para seguir con la programación habitual de Antes Que Nadie, que se está emitiendo desde Pinamar por la temporada.