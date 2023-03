Acusan a Guido Süller por abuso sexual pero el denunciante luego se arrepintió: "Inventó esto para..."

Los casos de Jey Mammón y Marcelo Corazza coparon la televisión, los portales de noticias y la radio. Estos escándalos hicieron que se recuerden viejos casos y denuncias de otras celebridades, y esta vez le tocó a Guido Süller, que fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por Federico Acosta en agosto de 2022.

En Intrusos se encargaron de contar detalles sobre el hecho, que según afirmaron, sucedió en 2017 cuando Acosta tenía 17 años. El hecho habría sucedido en la casa de Guido Süller. "Al llegar a su casa me ofreció alcohol y comida. Empecé a tomar y tomar. Él se acercó y me empezó a acariciar diciéndome que me podía ayudar. Que aproveche la oportunidad ya que yo quería ser actor o cantante. Yo seguía tomando alcohol hasta que me dijo que si quería triunfar debía acostarme con él", dice Federico en su denuncia.

Guido Süller y Federico Acosta

Luego, continúa dando más detalles: "En eso me empezó a sacar la ropa y a acariciarme. Yo me sentía mal en ese momento. Le dije que no quería que esa sea la forma pero me contestó que me relaje, que me deje llevar. Siguió sacándome la ropa, me empezó a tocar mis partes íntimas. Yo me resistí pero me quedé duro porque pensé que esa era la forma de llegar a triunfar y aparte me dio miedo que se ponga violento". Federico Acosta afirma que Guido Süller le "practicó sexo oral" y que su vínculo duró "cuatro o cinco encuentros más".

Federico Acosta contó en su declaración que Guido Süller le había ofrecido trabajar de bachero en su casa, ya que tenía preparado un espacio gourmet en el cual agasajaba invitados. "Trabajé para él durante unos meses nada más, pero me trataba muy mal. Me gritaba, me insultaba, me denigraba, se quedaba con la propina de los clientes", expresó.

Guido Süller presentó a su novio Federico Acosta

Además, el denunciante se encargó de dar más detalles sobre los supuestos malos tratos de Guido Süller hacia su persona. "Me decía todo el tiempo que le iba a decir a mis padres que yo era alcohólico, que era un gato, que me vendía por fama. Esto ocurrió durante mucho tiempo... Una vez le dije qué pasaría si hago público que él me conoció a mis 17 años y él me contestó que me mataría...", se sinceró Acosta.

La defensa de Guido Süller por la denuncia por abuso sexual

A pesar de la denuncia realizada en la Unidad Funcional de Defensa del Departamento Judicial Zárate-Campana, por Federico Carlos Acosta, Karina Iavíccoli aclaró en Intrusos: "Guido me reenvió los audios en donde el pibe le pide disculpas y le dice que inventó esto para hacerse famoso... Le pide perdón pero a su vez tiene miedo porque mintió y puede ir preso. Hoy escuché los audios y es delirante".

También planteó una reflexión. "Si es mentira también es un espanto que hoy a cualquiera se le ocurre inventar algo", reflexionó sobre el caso de Guido Süller.

El posteo de Guido Süller sobre la denuncia

Guido Süller también salió a hablar a partir de lo que contó Iavíccoli. "Lo voy a contradenunciar porque esto ya me lo hizo el año pasado. Está con un despecho como que me quiere sacar algo", arrancó. Además, fue categórico sobre las bases de su vínculo con el denunciante: "Ha sido siempre mayor de edad y todo absolutamente consensuado. Nos veíamos, salíamos, nos divertíamos".

"Como estúpido que soy estaba medio enamorado, parece que del otro lado no. Siempre me pareció una persona fría y calculadora", se sinceró Guido Süller. Luego, fue directo con respecto a las acusaciones por parte de Federico Acosta: "Soy totalmente inocente. A veces la víctima es la persona grande y el victimario el más joven".

NL.