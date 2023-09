Romina Uhrig, una de las participantes de Gran Hermano 2022 que cuenta con un fuerte "fandom", convive con varios haters tras su paso por el reality. Ahora, un usuario de Instagram la acusó de cuidar mal a Caramelo, el perro que adoptó en la casa más famosa del país.

Recordemos que la nueva participante del Bailando 2023 conoció a su mascota dentro del reality de Telefe, donde también estaba su hermana Morita, quien fue adoptada por Marcos Ginocchio.

El comentario que apareció en Intagram.

El usuario que decidió acusar a la exhermanita, escribió en una de sus publicaciones: “Dicen que Caramelo murió porque no lo cuidó, un juguete para sus hijas”, a lo que otra seguidora le respondió: “Ay, me agarró algo en el corazón, a pedacitos, Dios... No... Lloro, posta, no se jode con eso”.

La historia que subió Romina Uhrig.

Sin desmentirlo directamente, Romina Uhrig decidió defenderse con firmeza al subir a sus historias de Instagram una foto de Caramelo, claramente vivo y feliz. Junto a la nueva imagen del perro escribió: “¿Les gustaría verlo en el Bailando?”.

El primer enfrentamiento de Romina Uhrig en el Bailando 2023

Luego de compartir varios meses dentro de la casa más famosa del país, Coti Romero fue quien le hizo una contundente advertencia a la exdiputada después de protagonizar un cara a cara en el evento que organizó el certamen de Marcelo Tinelli.

En diálogo con un móvil de LAM, la correntina apuntó muy picante contra Romina Uhrig: “Que no se acerque a mí, no tengo por qué estar detrás del culo de nadie”.

J.C.C