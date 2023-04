Aseguran que Romina Uhrig y L-Gante estarían saliendo

En el último tiempo, L-Gante fue vinculado con distintas figuras del espectáculo. Por ejemplo, se lo vinculó amorosamente con Wanda Nara luego de la crisis con Mauro Icardi por la infidelidad con la China Suárez. También, hace poco hubo un episodio confuso que lo relacionó con Daniela de Gran Hermano, aunque la relación no prosperó. Pero ahora se lo vinculó con otra hermanita: Romina Uhrig.

Los rumores de una relación amorosa entre L-Gante y Romina Uhrig surgen a raíz de una historia que el mismo cantante subió a su cuenta de Instagram. En esta historia se lo puede ver a él junto a la ex participante de Gran Hermano en un auto, y escribió: "Nos fuimos con la reina".



L-Gante y Romina salieron a un boliche juntos

Con este rumor que comenzó a crecer, en Socios del Espectáculo abordaron el tema y revelaron detalles de la supuesta relación entre L-Gante y Romina Uhrig y sobre el encuentro. "Fueron a bailar juntos a un boliche en la zona de San Telmo", comenzó contando Adrián Pallares, quien conduce el programa junto a Rodrigo Lussich.

Luego, siguió explayándose en su relato y detalló ciertas cuestiones. "Lo que nos cuentan es que habrían pasado la noche juntos, y que habrían dejado el boliche cerca de las 7 de la mañana", aseguró el conductor sobre la información que le llegó. Entonces, Rodrigo Lussich le consultó a qué casa fueron después, a lo que su compañero le respondió: "A la casa de él".

"Lo cierto es que estuvieron juntos en un boliche, a plena mirada de todo el mundo. Se fueron a las 7 de la mañana", repasó Adrián Pallares sobre el encuentro que habrían tenido Romina Uhrig y L-Gante. También, aclaró: "L-Gante borró la foto", a lo que Nancy Duré, panelista del programa, comentó: "Esta historia la debe haber subido antes de pensar que iban a pasar la noche juntos. Entonces, después no quiso dejar evidencia".

Acusan a L-Gante de robar la letra de una canción

L-Gante viene pisando fuerte en el mundo de la música del RKT y cumbia, luego de su exitosa gira por Oceanía, desde su cuenta de Instagram anunció el lanzamiento de su nuevo tema titulado "Como el día más feliz", y que por parte de sus seguidores apuntaron que sería una dedicatoria para su ex pareja Tamara Báez. Sin embargo, Fabián Soria lo acusó de robarle la letra de una de sus canciones.

L-Gante fue acusado de plagio

En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, Fabián manifestó su enojo con el artista de cumbia 420 por supuestamente robar la letras de sus canciones, denominarlas como propias y de no haber recibido ninguna compensación por el uso de estas sin su permiso.

En su relato, el músico cuenta que estuvo preso en la provincia de Chaco y en su larga estadía escribió noventa canciones y de los cuales grabó tres discos: "Soy una persona que escribo continuamente. Los mencioné con una letra y ellos le dieron me gusta y después me entero que se robaron mis letras, se robó mis letras y las puso en canciones", expresó Fabián Soria.

L-Gante estaría saliendo con Romina Uhrig

Luego, reveló: "Yo componía canciones, le envié mi material a ellos y, de repente, de un día para el otro, me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito en los singles de Elián. Nunca se le puede ocurrir a dos personas la misma letra. Este pibe no respetó los códigos, habla de los leal que es pero todo de la boca para afuera, del dicho al hecho hay un largo trecho. A mí me robó letras para su último tema y también para El último Romántico, a ese pibe no se le cae una idea y yo escribo para numerosas bandas de cumbia", explicó.

