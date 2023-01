Adrián Pallares y Rodrigo Lussich son los encargados de conducir todos los días “Socios Del Espectáculo”, que se emite de 11:00 a 13:30 en El Trece. Sin embargo, el programa no se emitió este miércoles 25 de enero y Pallares salió a aclarar la situación.

En su Instagram, el conductor comenzó explicando: “miércoles 25 de enero nuevas medidas de reclamo de los compañeros de SAT (Sindicato Argentino de Televisión) y no saldrá al aire Socios Del Espectáculo por El Trece”.

Luego, Pallares aprovechó el momento para enviar su pedido de justicia por el crimen de Fernando Báez Sosa, expresando: “También es el día de los alegatos del juicio de Fernando Báez Sosa. Pedimos justicia por él y su familia y nos reencontramos el jueves a las 11:10. Televisión en alerta”, concluyó.

La crisis que atraviesa El Trece

El programa que conduce junto a Rodrigo Lussich sufrirá un cambio de horario en febrero, debido a una re-estructuración en la grilla del canal que dirige Adrián Suar. Los bajos ratings y la inminente competencia de Gran Hermano hicieron que El Trece tenga que acomodarse y hacerle batalla a Telefé.

A partir del 30 de enero, Socios Del Espectáculo se emitirá de 10:15 a 12:00, mientras que le cederá su lugar a la clásica serie de Disney, El Zorro.

Hace unos días, Adrián Suar finalmente rompió el silencio y se refirió al difícil momento del canal y desmintió rumores de renuncia. “Es un momento difícil, nunca tuve un arranque tan difícil. Pero acá estoy”, comenzó declarando el productor.

“Nunca pensé en renunciar, aunque hace un par de meses que no puedo encontrar el resultado artístico que yo quiero en una pantalla tan importante”, reflexionó.

Finalmente, Suar explicó que está “acostumbrado a pilotear tormentas” y confesó: “A veces cosas que veo que las imaginé de una manera, no salen. Puse dos novelas extranjeras a la tarde con las que pensaba que me iba a ir muy bien, y me fue muy mal”.

H.O