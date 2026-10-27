Qué es de la vida de Adriana Esteves a más de una década de interpretar a Carminha en Avenida Brasil

Adriana Esteves tiene 56 años y continúa trabajando en la televisión brasileña, catorce años después de interpretar a Carminha, la villana de Avenida Brasil que alcanzó una enorme repercusión en la Argentina y en el mundo. Desde aquel éxito, desarrolló una extensa trayectoria con nuevos personajes y reconocimientos, mientras mantuvo una presencia constante en distintas producciones.

Su enfrentamiento con Nina, interpretada por Débora Falabella, quedó entre las escenas más recordadas de la telenovela que conquistó al público de Telefe. Aunque aquella historia marcó un momento importante de su carrera, la artista continuó explorando otros papeles y eligió preservar buena parte de su intimidad, lejos de la exposición habitual de las redes sociales.

Qué hizo Adriana Esteves después del éxito de Avenida Brasil

Adriana Esteves continuó trabajando para Globo después del fenómeno de 2012 y, en 2015, participó en Felizes para Sempre? y Babilônia. Un año más tarde protagonizó Justiça, donde asumió un registro dramático diferente que le permitió obtener una nueva nominación al Emmy Internacional como mejor actriz, consolidando el reconocimiento alcanzado durante las décadas anteriores.

Carminha y Nina, interpretadas por Adriana Esteves y Débora Falabella en Avenida Brasil.

En 2018 interpretó a Laureta en Segundo Sol, otra producción escrita por João Emanuel Carneiro, creador de la ficción que la consagró internacionalmente. Posteriormente, asumió un papel central en Amor de Mãe y, en 2024, regresó al horario principal de la televisión brasileña con Mania de Você, donde se puso en la piel de Mércia y sumó otra antagonista a su extensa trayectoria.

El reconocimiento internacional había comenzado incluso antes de su personaje más conocido, ya que en 2011 recibió su primera candidatura al Emmy por Dalva e Herivelto, miniserie en la que interpretó a la cantante Dalva de Oliveira. La segunda llegó en 2017, gracias a Justiça, y ambas nominaciones reflejan el alcance de su trabajo en distintas producciones de la televisión brasileña.

Su actividad más reciente llegó el 9 de abril de 2026 con la tercera temporada de Os Outros, estrenada por Globoplay. Allí volvió a interpretar a Cibele, una madre que huye junto con su hijo hacia una comunidad serrana y adopta una identidad diferente para intentar comenzar de nuevo. El personaje también presentó un cambio de aspecto, con un corte de cabello más corto que en las entregas anteriores.

Adriana Esteves y Débora Falabella durante la presentación de Avenida Brasil 2.

Su vínculo con el público argentino tuvo un capítulo especial durante una producción realizada en Río de Janeiro en el año 2014. En aquella oportunidad, posó con la camiseta de Lionel Messi y explicó cómo se había preparado para construir a la antagonista, además de expresar un deseo profesional: "Me gustaría filmar en la Argentina".

La repercusión también quedó reflejada en las mediciones televisivas, especialmente el 7 de julio de 2014, cuando el capítulo final obtuvo más de 27 puntos de rating y se convirtió en lo más visto de la jornada. La despedida estuvo acompañada por un encuentro con integrantes del elenco en el Luna Park, que reunió a miles de espectadores y confirmó el interés que había despertado la historia.

Fuera de los estudios, comparte su vida con Vladimir Brichta, con quien está casada desde 2006 y tuvo a Vicente. La familia también está integrada por Felipe Ricca, nacido de su anterior relación con Marco Ricca, y Agnes Brichta, hija del actor con la fallecida cantante Gena Karla Ribeiro. La intérprete considera a los tres como sus hijos, un vínculo que ha destacado públicamente en distintas entrevistas.

Las actrices volvieron a posar juntas durante el Upfront de Globo, donde se presentó la continuación de la telenovela

La discreción que maneja con su familia también se refleja en su decisión de no tener cuentas personales en Instagram, ya que explicó que la exposición digital podría generarle malestares y distraerla de sus prioridades. En septiembre de 2026, contó que su hijo mayor, Felipe Ricca, se graduó en la Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) y comenzó a desarrollar su carrera artística, con participaciones en producciones como Pedaço de Mim y la nueva versión de Vale Tudo, estrenada en 2025.

Adriana Esteves regresa como Carminha

Adriana Esteves y Débora Falabella volvieron a aparecer juntas durante el Upfront de Globo, celebrado para presentar la programación del próximo año. Las actrices participaron del anuncio oficial de Avenida Brasil 2 y posaron nuevamente frente a las cámaras, catorce años después de protagonizar una de las rivalidades más recordadas de la televisión brasileña. La continuación recuperará a varios personajes de la ficción original, cuya historia estuvo atravesada por la venganza de Nina contra su madrastra.

Globo confirmó que la nueva producción se estrenará en enero de 2027, con guion de João Emanuel Carneiro y dirección artística de Ricardo Waddington. Según la sinopsis oficial, la antigua villana regresará al barrio del Divino después de cumplir una condena y aparecerá como una mujer transformada, dedicada a ayudar a familias vulnerables. Sin embargo, sus verdaderas intenciones despertarán nuevas sospechas entre quienes conocen su pasado.

Durante una entrevista con Pedro Bial, la intérprete habló sobre la importancia que tuvo aquella historia en su carrera y las expectativas que despierta su regreso. La nueva ficción también reunirá a Murilo Benício, Cauã Reymond y otros integrantes del elenco original, quienes volverán a compartir escenas después de más de una década. La historia retomará los vínculos familiares y los conflictos relacionados con Carminha, aunque todavía resta descubrir cómo se desarrollará su nueva etapa y si su aparente transformación será verdadera.

A los 56 años, Adriana Esteves continúa dedicada a la actuación y comparte su presente familiar con Vladimir Brichta y sus hijos. Su regreso como Carminha en Avenida Brasil 2, junto a Débora Falabella como Nina, marcará una nueva etapa de la ficción que conquistó a los espectadores argentinos y volverá a reunir a buena parte de sus protagonistas.