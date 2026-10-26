Avenida Brasil, 14 años después: así están hoy las estrellas del gran fenómeno televisivo

Avenida Brasil, 14 años después de convertirse en un fenómeno, vuelve a despertar interés entre quienes siguieron la historia desde sus primeros capítulos. Mientras la producción brasileña suma un nuevo capítulo en su recorrido y sus personajes permanecen en el recuerdo del público, la atención también se dirige hacia el presente de los actores que formaron parte de la ficción, sus proyectos actuales y los cambios que marcaron sus carreras a lo largo de los años.

A 14 años de Avenida Brasil: Así están hoy sus grandes estrellas: De Débora Falabella a Adriana Esteves

Avenida Brasil volvió a ocupar un lugar central en la conversación del público a 14 años de su estreno original. La ficción brasileña, que marcó una época con la historia de Nina, Carmina, Jorgito y Tifón, regresó a la pantalla argentina con una nueva emisión que captó la atención de los televidentes. Al mismo tiempo, la confirmación de una secuela para 2027 despertó el interés por conocer qué fue de la vida de los actores que dieron vida a los personajes más recordados de la trama.

Adriana Esteves y Débora Falabella, Carmina y Nina en Avenida Brasil

Entre los nombres que más curiosidad generan se encuentra Débora Falabella, la actriz que interpretó a Nina, la joven que regresaba bajo una nueva identidad para ajustar cuentas con su pasado. Lejos de alejarse de la actuación, consolidó una carrera que combina televisión, cine y teatro. En los últimos años ganó visibilidad por su trabajo en los escenarios brasileños con Prima Facie, su primer unipersonal. Además, su participación en la nueva etapa de la ficción ya fue confirmada, lo que permitirá volver a verla ligada al personaje que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Otro de los regresos más esperados es el de Adriana Esteves, recordada por interpretar a Carmina, una de las villanas más emblemáticas de la televisión latinoamericana. Desde el final de la novela continuó encabezando importantes producciones brasileñas y mantuvo una presencia constante en la pantalla. Su regreso a Avenida Brasil 2 fue uno de los primeros en anunciarse y todo indica que su personaje volverá a tener un papel central dentro de la nueva historia que prepara Globo para los próximos años.

Murilo Benício y Cauã Reymond, Tifón y Jorgito en Avenida Brasil

La misma vigencia conserva Cauã Reymond, quien encarnó a Jorgito, el gran amor de Nina. Convertido en una de las figuras más populares de Brasil, el actor continuó protagonizando producciones televisivas y también desarrolló proyectos vinculados al cine como productor. A su lado volverá Murilo Benício, el inolvidable Tifón, otro de los personajes fundamentales de la ficción original. Ambos forman parte del grupo de intérpretes convocados para retomar sus papeles en la nueva etapa de la novela.

Avenida Brasil 2: El esperado regreso de Nina, Carmina y los habitantes de Divino

La expectativa por la secuela creció de manera significativa durante la presentación oficial organizada por Globo en San Pablo. Allí, parte del elenco original volvió a reunirse sobre el escenario para anunciar el comienzo de la producción. Bajo la consigna que hacía referencia al emblemático barrio de Divino, los protagonistas reaparecieron juntos en un evento que reunió a los actores originales de Avenida Brasil y nuevas incorporaciones que formarán parte de la continuación.

Presentación de Avenida Brasil 2, con Adriana Esteves y Débora Falabella

Además de Falabella, Esteves, Reymond y Benício, también fueron confirmados otros intérpretes que tuvieron participación destacada en la versión de 2012. Eliane Giardini, Marcos Caruso, Karol Lannes y varios integrantes del elenco original volverán a integrarse a la historia. A ellos se sumarán nuevas figuras que ampliarán el universo narrativo de la ficción. El proyecto también contará nuevamente con João Emanuel Carneiro como autor y con Ricardo Waddington en tareas creativas, una combinación que busca conservar la esencia que conquistó a millones de personales.

Mientras se ultiman los preparativos para el inicio de esta nueva etapa, muchos de los actores atraviesan momentos de gran actividad profesional. Algunos continúan ligados a las principales producciones televisivas brasileñas, otros fortalecieron su presencia en el cine o el teatro, y varios ampliaron sus horizontes hacia proyectos de producción y desarrollo de contenidos. El paso del tiempo encontró a gran parte del elenco en plena vigencia artística, algo que contribuye a la expectativa generada por el regreso de Avenida Brasil.

Nina y Jorgito en Avenida Brasil

Avenida Brasil atraviesa una nueva etapa que vuelve a poner en primer plano a los actores que formaron parte de la historia original. A catorce años de su estreno, el recorrido de sus protagonistas muestra cómo continuaron sus carreras dentro de la industria audiovisual, mientras los recientes anuncios relacionados con la ficción renuevan el interés por un elenco que sigue vinculado a una de las producciones más recordadas de la televisión brasileña.

VDV