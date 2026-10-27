Tiene 46 años y es la estrella de Avenida Brasil: qué es de la vida de Cauã Reymond

Cauã Reymond se convirtió en uno de los rostros más recordados de Avenida Brasil, la telenovela que llegó a la Argentina por Telefe y convirtió a Jorgito en un personaje popular. A los 46 años, el brasileño conserva una agenda activa y vuelve a estar relacionado con aquella historia que lo acercó al público local.

Lejos de quedar asociado únicamente a aquel fenómeno de 2012, su recorrido incluye nuevas responsabilidades creativas y trabajos fuera de su país. Al mismo tiempo, las imágenes que comparte muestran su interés por la moda, los deportes acuáticos y los momentos que dedica a su familia.

Qué hace Cauã Reymond después de Avenida Brasil

Antes de alcanzar la popularidad televisiva, Cauã Reymond trabajó como modelo en el exterior (desfiló en Milán, París y luego se instaló en New York) y después comenzó su camino en el mundo de la actuación. Su debut en la pantalla brasileña fue en Malhação, en 2002, mientras que diez años más tarde interpretó al hijo de Carminha y Max en la histórica ficción que protagonizó junto a Débora Falabella.

El brasileño posa con camisa rosa, corbata estampada y anteojos en una producción fotográfica.

La historia llegó a Telefe y tuvo un cierre especialmente convocante: en julio de 2014 se organizó una transmisión desde el Luna Park para acompañar el último capítulo. El fenómeno convirtió a varios integrantes del elenco en figuras reconocidas también entre los espectadores argentinos, quienes ya están esperando la segunda entrega.

Después sumó trabajos como A Regra do Jogo, Justiça, Um Lugar ao Sol y el remake de Vale Tudo de 2025. Sus retratos recientes mantienen visible otra faceta de su trayectoria: la relación con la moda: en uno de ellos luce camisa rosa, corbata roja y anteojos de marco oscuro.

Uno de sus proyectos centrales de 2026 es Jogada de Risco, estrenada el 23 de julio en Globoplay. Allí encarna a Maurício, un exfutbolista que intenta abrirse camino como representante de jugadores. La trama explora contratos, intereses económicos y conflictos familiares dentro del negocio del deporte profesional.

Avenida Brasil llega en enero de 2027

La propuesta, desarrollada durante aproximadamente seis años, surgió de investigaciones y conversaciones con deportistas y agentes. Además de protagonizarla, participó en su creación y fue importante en cada elección. La plataforma informó un alcance destacado durante la primera semana, aunque no difundió una cifra pública de espectadores que permita cuantificarlo. Su agenda se amplió con Todo vale (All's Fair), la ficción de Ryan Murphy que reúne a Kim Kardashian, Naomi Watts y Glenn Close: Disney+ anunció su participación en la segunda temporada.

La vida personal de Cauã Reymond y la vuelta de Jorgito

Cauã Reymond es padre de Sofía, de 14 años, fruto de su relación con Grazi Massafera. Aunque la pareja se separó en 2013, ambos continuaron acompañando la crianza. En octubre, durante una participación en Angélica ao Vivo, habló sobre la confianza que intenta construir con su hija adolescente. En esa conversación explicó que busca mantener un diálogo abierto con la joven y que le preocupa el efecto de la exposición pública.

En otro de los montajes aparece con suéter beige y pantalón marrón, frente a una pared cubierta de vegetación. Una toma lo muestra acompañado por un perro negro y la siguiente, apoyado en un poste de madera. Por lo tanto, Las imágenes aportan un registro más distendido y distinto de sus retratos de estudio.

Dos retratos al aire libre: en uno posa junto a un perro negro y en otro, entre plantas.

El deporte sigue ocupando un lugar visible en su rutina: practicó jiu-jitsu desde joven y mantiene su interés por el entrenamiento y el mar. En las fotografías se lo ve dentro del agua con un chaleco amarillo y, en otra toma, frente a un espejo con un traje de neoprene azul y negro.

En entrevistas recientes también habló sobre el cuidado personal y sobre cómo procura compatibilizar sus obligaciones laborales con otros aspectos de su vida. En agosto, durante una conversación con Gshow, tampoco descartó la posibilidad de volver a ser padre, aunque no anunció planes concretos. La noticia que vuelve a unirlo con el público argentino es Avenida Brasil 2: TV Globo confirmó la continuación para enero de 2027 y la participación de integrantes del reparto original.

Dos registros del protagonista equipado para una actividad acuática, uno dentro del mar y otro frente al espejo.

Con las grabaciones de la continuación en marcha y una incorporación internacional anunciada, Cauã Reymond transita una etapa de trabajo sostenido. Su vuelta como Jorgito a Avenida Brasil recupera el vínculo con la telenovela que marcó su proyección en la Argentina y en el mundo, mientras Jogada de Risco muestra su participación en proyectos propios.