Afirman que Esmeralda Mitre fue denunciada por robar unos zapatos de un local en Recoleta

Esmeralda Mitre vuelve a ser noticia por un episodio que mezcla glamour, deuda y denuncia policial. Según contaron en Sálvese quien pueda (América TV), la mediática fue acusada de no pagar un par de zapatos en un exclusivo local de la calle Quintana, en pleno corazón de Recoleta.

El cronista Rodrigo Bar relató que todo ocurrió a principios de junio. Esmeralda Mitre entró a un reconocido comercio de alta gama, eligió un par de zapatos y, al momento de pagar, su tarjeta fue rechazada por falta de fondos.

La dueña del local, sorprendida, escuchó la insólita propuesta de la mediática: dejar su pasaporte como “prenda” y promesa de pago. Sin embargo, los días pasaron y ella nunca volvió a saldar la cuenta ni a devolver el calzado.

Ante el silencio, la comerciante decidió ir a una comisaría a radicar la denuncia. Allí entregó el pasaporte, que quedó retenido hasta que Mitre pague lo que debe o devuelva los zapatos.

En esta misma línea, Yanina Latorre recordó al aire que esta no sería la primera vez que la actriz enfrenta un episodio similar. Meses atrás, en el restaurante Pizza Cero, invitó a Bárbara Diez —exesposa de Horacio Rodríguez Larreta— a comer. La cuenta, de unos 40 mil pesos, terminó sin pagarse: la tarjeta fue rechazada y Esmeralda Mitre dejó la suya en caución prometiendo enviar el dinero “en la semana”. Según la angelinta, nunca lo hizo.

“Se autopercibe millonaria, se autopercibe todo”, lanzó Yanina, dejando entrever que la imagen pública de Esmeralda Mitre no coincide con estos polémicos episodios.

Hasta ahora, Esmeralda Mitre no habló públicamente sobre la denuncia de los zapatos ni sobre la polémica por la comida impaga, pero el nuevo escándalo ya se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

