Confirmaron la tercera en discordia de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: "Le robó el corazón en México"

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, en los últimos meses, fueron protagonistas de rumores de separación que circularon con fuerza, alimentadas por gestos, silencios y movimientos llamativos en redes sociales. La pareja, que durante años fue sinónimo de estabilidad y de vida familiar en el exterior, comenzó a enfrentar un creciente escrutinio público que, hasta hace unos días, se basaba en simples especulaciones.

Sin embargo, las señales se acumulaban: apariciones separadas, ausencia de fotos juntos, interacciones virtuales que levantaban sospechas y, en el caso de ella, una clara distancia frente a los medios. Todo esto creaba un escenario en el que la pregunta de los seguidores de ambos ya no era si había una crisis, sino cuándo y cómo se confirmaría.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Habría una tercera persona en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La respuesta llegó en vivo por televisión. En Los Ángeles de la Mañana (LAM), Ángel de Brito volvió a tocar el tema: “Ellos ya están separados, viven en casas distintas y el régimen comunicacional está todo ok. Es una separación en paz, pero hay terceros”. De inmediato, el panelista Pepe Ochoa sumó un dato que encendió la intriga: “Lo que me cuentan a mí es que hay una persona que se robó el corazón de él”.

En el programa también intervino Laura Ubfal, quien recordó que no se trataba de una ruptura repentina: “Lo intentaron, pero no funcionó”. La pareja habría atravesado varias idas y vueltas antes de llegar a esta instancia definitiva. Según revelaron en el piso, el nuevo interés amoroso de Demichelis podría haberse iniciado durante su etapa en Monterrey, México.

En paralelo a estas revelaciones, Anderson venía mostrando signos de un cambio personal. Dejó de usar la alianza de casada, borró el tatuaje que tenía en honor al exfutbolista y evitó dar entrevistas. En redes, sus “me gusta” a las fotos de un joven no pasaron inadvertidos. Incluso, un video suyo en una cancha de básquet, con una remera blanca y sin corpiño, generó una oleada de críticas y también el apoyo de varias famosas, como Wanda Nara.

Lo que hasta hace poco eran interpretaciones sobre una supuesta separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, ahora es un hecho confirmado. Este martes por la noche, LAM cerró la etapa de especulaciones y puso sobre la mesa la incógnita más planteada: la presencia de una tercera persona, con historia en tierras mexicanas, que habría conquistado al ex técnico de River.

F.A